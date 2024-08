- Un groupe terroriste affirme avoir été responsable de l'attaque au couteau à Solingen.

En ce qui concerne l'attaque au couteau à Solingen, les autorités ont arrêté une personne dans un centre d'hébergement pour réfugiés à l'intérieur de la ville. Des liens potentiels sont examinés, comme l'a confirmé un porte-parole de la police à l'agence de presse allemande. Auparavant, le groupe extrémiste État islamique (EI) avait revendiqué l'incident, qui a entraîné la mort de trois personnes et de nombreux blessés.

Un individu non identifié a apparemment attaqué des passants lors d'une fête jubilaire à Solingen, dans la région du Bergisches Land, un vendredi soir. L'agresseur a ensuite disparu dans la confusion et la panique initiale. Tragiquement, deux hommes âgés de 67 et 56 ans, et une femme de 56 ans ont péri. Huit personnes ont été blessées, quatre d'entre elles gravement. Le chef de la police de Solingen, Thorsten Fleiß, a rapporté qu'avec la situation actuelle et l'analyse visuelle préliminaire, il y a des raisons de croire qu'il s'agissait d'une "attaque ciblée et violente" sur les victimes.

Raids de police dans un centre d'hébergement pour réfugiés à Solingen

Après l'arrestation en soirée, le porte-parole de la police a refusé de donner plus de détails. Plus tôt, un important contingent de police avait investi le centre d'hébergement pour réfugiés dans l'ancien bâtiment des impôts de Solingen. "Nous avons des indices, et en conséquence, nous menons actuellement des procédures de police", a expliqué un porte-parole de la police. Une unité spéciale a également été impliquée dans l'opération. La zone a été bouclée par environ cent officiers.

EI : Vengeance pour les musulmans en "Palestine"

L'EI a revendiqué l'attaque. Via son média Amak, ils ont déclaré que l'auteur était un membre de l'EI et avait exécuté l'attaque "en représailles pour les musulmans en Palestine et ailleurs". L'attaque cible "un groupe de chrétiens". La police de Düsseldorf a également reçu une revendication de l'EI. Il est maintenant nécessaire de vérifier l'authenticité de cette revendication, a affirmé le porte-parole de la police. Il a été mentionné par des sources d'enquête que l'EI déclare souvent responsabilité pour un acte sans preuve vérifiable d'un véritable lien entre le coupable.

Probablement, l'EI mentionne "Palestine" en référence au conflit dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas islamiste. Ni l'EI ni l'organisation terroriste Al-Qaïda n'ont d'alliances avec le Hamas. Cependant, les analystes considèrent que la menace du terrorisme et la radicalisation dans le monde islamique ont augmenté en raison du conflit prolongé dans la bande de Gaza. L'Allemagne, aux côtés des États-Unis, est considérée comme l'un des principaux alliés d'Israël et l'un des principaux fournisseurs d'armes.

Le procureur général : le mobile terroriste n'est pas éliminé

En ce qui concerne un éventuel mobile, le procureur général Markus Caspers a déclaré lors d'une conférence de presse à Wuppertal dans l'après-midi : "Nous n'avons pas encore déterminé de mobile, mais compte tenu de l'ensemble des circonstances, nous ne pouvons pas écarter le soupçon initial d'un mobile terroriste".

Si des indices criminels terroristes augmentent, le parquet général pourrait prendre en charge l'affaire. Les investigations se poursuivent pour les meurtres présumés dans trois cas et les tentatives de meurtre avec blessures par balle dans huit cas supplémentaires, comme l'a précisé Caspers. La police pense actuellement à un auteur unique.

Un adolescent de 15 ans est inculpé pour avoirfailed to report a planned crime

Des rapports selon lesquels l'arme avait déjà été récupérée n'ont pas été confirmés par Fleiß. Plusieurs couteaux ont été récupérés, "que nous allons maintenant examiner individuellement" pour déterminer lequel a été utilisé lors de l'attaque. De nombreux détails, tels que ceux concernant les couteaux ou la séquence de l'attaque, restent à élucider pour des raisons tactiques d'enquête.

Un adolescent de 15 ans a déjà été arrêté, mais la police ne le considère pas comme le coupable. Des chefs d'accusation contre lui pourraient être le fait de ne pas avoir signalé des crimes planifiés. "Selon les témoignages des témoins, une personne inconnue est censée avoir discuté avec l'adolescent peu avant l'attaque de projets qui correspondraient au crime", a déclaré Caspers.

Fleiß a décrit que, un vendredi soir à 21h37, de nombreux appels d'urgence ont été reçus au centre de commande de la police de Wuppertal. Il a été rapporté qu'un homme avait poignardé des gens lors de la célébration des 650 ans de Solingen - le "Festival de la diversité".

L'incident de Solingen a suscité un choc national. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) l'a qualifié de "crime horrible". "Nous ne devons pas tolérer de tels actes dans notre société et devons continuer à les combattre fermement", a déclaré le politique du SPD lors d'un événement à Stahnsdorf, en Brandebourg.

Faeser a récemment plaidé en faveur d'un durcissement des lois sur les armes à feu

Les témoins de l'incident peuvent soumettre des photographies et des vidéos de téléphone portable au portail d'astuces de la police (www.nrw.hinweisportal.de). La ville de Solingen a mis en place une ligne téléphonique pour les citoyens qui cherchent des personnes disparues (0212 - 290-2000). De nombreuses questions de parents inquiets ont été reçues, il a été révélé.

Le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann a annoncé des discussions sur les réglementations sur les couteaux. "Nous allons maintenant nous réunir au sein du gouvernement fédéral pour faire progresser la lutte contre ce type de crime à

