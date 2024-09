Un groupe d'experts propose de recueillir des suggestions pour superviser le développement de l'intelligence artificielle

Après environ un an de réflexion, un panel d'élite des Nations Unies a présenté un ensemble de directives proposées pour réglementer l'IA (Intelligence Artificielle). Ces suggestions seront examinées lors d'une réunion à venir, comme annoncé par les Nations Unies jeudi dernier.

Le panel suggère de créer un organisme autonome qui fournit des recherches impartiales et factuelles sur l'IA, rendant ces données facilement accessibles au public. Cela vise à combler l'écart d'informations actuel, car les avancées en IA se sont principalement produites au sein d'un petit cercle de corporations.

De plus, le panel de l'ONU plaide pour un débat international sur la réglementation de l'IA et la création de certains principes. De plus, un fonds devrait être alloué pour aider les pays moins développés à intégrer et à mettre en œuvre l'IA. Cette initiative serait supervisée par un département de l'IA affilié aux Nations Unies.

Depuis le lancement de ChatGPT à la fin de 2022, l'IA est un sujet récurrent dans les actualités, suscitant des débats sur ses avantages et ses inconvénients. Malheureusement, de nombreux pays n'ont toujours pas mis en place de réglementations. Dans l'Union Européenne (UE), l'"AI Act" sert de cadre juridique. Aux États-Unis, however, l'industrie est principalement réglementée par des décrets présidentiels.

