Un groupe de trois personnes de Floride est accusé d'avoir orchestré une attaque de substance corrosive, entraînant des brûlures graves couvrant environ un tiers du corps d'une femme du New Jersey, selon les procureurs.

Les autorités chargées de l'application de la loi suspectent que Betty Jo Lane, 38 ans, et Jmarr McNeil, 39 ans, ont été engagés par William DiBernardino, 49 ans, pour mener à bien l'attaque de juillet contre une ancienne conquête. C'est ce qu'indique le bureau du procureur.

Le trio a été arrêté en Floride et inculpé au New Jersey pour conspiration de meurtre au premier degré, tentative de meurtre au premier degré, agression aggravée au deuxième degré, détention illégale d'une arme à feu au troisième degré et harcèlement au quatrième degré. Selon le communiqué.

À ce jour, CNN n'a pas pu déterminer si les suspects avaient engagé un avocat.

Juste avant l'incident du 26 juillet, la victime de 42 ans est revenue du travail et a garé sa voiture dans l'allée de sa résidence de Monroe Township, selon les procureurs.

"En ouvrant sa portière, elle a été confrontée à une femme non identifiée qui a immédiatement lancé une tasse remplie de son contenu directement sur la victime," lit-on dans le communiqué. "La victime a subi des brûlures chimiques sur 35% de son corps et a été transportée par hélicoptère dans un centre de soins pour brûlures," ajoute le communiqué.

Le liquide contenu dans la tasse est believed to be a "highly corrosive acid," according to the statement.

La femme non identifiée s'est ensuite enfuie dans une voiture de location argentée. Plus tard, les enquêteurs ont découvert que la voiture avait été louée en Floride.

Les autorités ont révélé que Lane et McNeil, originaires de Jacksonville, en Floride, avaient été contraints et rémunérés par DiBernardino, résident de Boynton Beach, en Floride, pour mener à bien l'agression. Le duo s'est rendu en voiture au New Jersey dans la voiture de location, uniquement pour cible la victime, ont ajouté les procureurs.

Chacun des suspects a renoncé à l'extradition et est actuellement détenu en Floride, en attendant d'être transféré au New Jersey, selon le communiqué.

De nombreux organismes d'application de la loi fédéraux et de Floride ont contribué à l'enquête, notamment le FBI, le service des marshals des États-Unis, la patrouille de l'autoroute de Floride, la police de Boynton Beach et le département du shérif de Jacksonville, selon le communiqué.

De nombreux organismes d'application de la loi fédéraux et de Floride ont contribué à l'enquête, notamment le FBI, le service des marshals des États-Unis, la patrouille de l'autoroute de Floride, la police de Boynton Beach et le département du shérif de Jacksonville, selon le communiqué.

