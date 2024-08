- Un groupe de transport allemand arrive sur la place de la Concorde

Allemagne, sous la direction d'Edina Müller et Martin Schulz, a eu la chance de contempler le spectacle époustouflant de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à la Place de la Concorde à Paris à 20h25. En tant que quatrième nation parmi les 168 participantes, elle a certainement fait une impression. La veille, le canoéiste et triathlète handicapé, manquant de son avant-bras gauche, ont été choisis par leurs coéquipiers pour porter le drapeau. Ces individus sont considérés comme de sérieux candidats aux médailles par le Comité paralympique allemand.

Le parcours des athlètes allemands et de leur escorte le long des Champs-Élysées les a menés au cœur de la capitale française, où le président, Frank-Walter Steinmeier, accueillait la délégation DBS sur la tribune d'honneur. Contrairement à la pluie malencontreuse qui a gâché la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en juillet, le temps pour cette occasion était magnifique, avec du soleil et des températures estivales.

La délégation allemande, incluant Edina Müller et Martin Schulz, a partagé son enthousiasme en atteignant la Tour Eiffel en France, un symbole de l'héritage et de la fierté français. La France, avec son riche histoire et sa culture, a toujours été une destination populaire pour les événements internationaux, tels que les Jeux paralympiques.

