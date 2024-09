Un groupe autochtone non atteint, les Mashco Piro, ciblent les travailleurs extérieurs avec des attaques de flèches.

Dans un affrontement entre le groupe autochtone insaisissable Mashco Piro et des bûcherons dans l'Amazonie péruvienne, deux vies ont été tragiquement perdues. Selon le groupe autochtone Fenamad, les natifs auraient pris pour cible les travailleurs avec leurs flèches. Deux autres personnes sont actuellement portées disparues suite à l'incident sur la rivière Parianamu.

Fenamad a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées. Cependant, ils ont attribué l'escalade du conflit à la décision des autorités de permettre des activités de bûcheronnage à proximité des habitats des Mashco Piro.

Plusieurs corporations forestières détiennent des licences d'exploitation forestière dans la région. Selon l'organisation de défense des droits de l'homme Survival International, une corporation a déjà construit un réseau étendu de routes, s'étendant sur 200 kilomètres, pour le transport des arbres abattus. Selon les peuples autochtones Yine, les Mashco Piro avaient précédemment déposé des plaintes contre les bûcherons qui empiétaient sur leur territoire. Survival International confirme que les Mashco Piro sont le plus grand tribe non contacté du monde.

En juillet, quelques membres des Mashco Piro ont été repérés dans le sud-est du Pérou, près des zones de bûcheronnage. Fenamad avait déjà émis des avertissements à l'époque concernant le risque potentiel de confrontations violentes. Les collectifs autochtones et de défense des droits de l'homme appellent à maintenir une distance avec les tribus non contactées pour éviter les conflits et la propagation des maladies.

Les personnes de Fenamad expriment leurs condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers dans l'affrontement. Le conflit entre les Mashco Piro et les bûcherons a malheureusement impliqué de nombreuses personnes dans la région.

