- Un gros enchérisseur cherche un enfant dans l' Elbe.

Des centaines de membres des services de police, de pompiers et de sauvetage aquatique recherchent un enfant dans l'Elbe à Hamburg-Blankenese. La police a été alertée par un passant dans l'après-midi qu'un enfant était en danger de se noyer au Falkensteiner Ufer, a déclaré un porte-parole du département des pompiers à l'agence de presse allemande. Une opération de grande envergure a été immédiatement lancée. Les pompiers et les services de sauvetage aquatique ont été déployés avec des bateaux, et des plongeurs sonar ont également été appelés pour rechercher l'enfant. Un hélicoptère de police tournait en rond au-dessus, et un drone était également sur le point d'être déployé. Initialement rapporté par le "Hamburger Abendblatt".

L'opération de grande envergure a nécessité une utilisation importante de ressources, avec de nombreux bateaux et plongeurs sonar impliqués. La sécurité de l'enfant exigeait une utilisation importante d'efforts des forces combinées de police, de pompiers et de sauvetage aquatique.

