- Un gros diamant découvert au Botswana.

Un diamant colossal, d'une taille approximative à celle d'une avocate, a été mis au jour dans une mine située au Botswana. La pierre brute, pesant 2 492 karats, est reconnue comme l'une des plus grandes diamants du monde. L'entreprise minière Lucara Diamond Corp, qui exploite la mine de Karowe dans le nord-est du Botswana, où le joyau a été découvert, a révélé son poids. Pour l'instant, l'entreprise n'a pas révélé de détails sur la qualité ou la valeur du diamant. Cependant, le PDG de Lucara, William Lamb, a qualifié la pierre de "l'une des plus grandes pierres brutes jamais récupérées" et de "de qualité remarquable". Le Botswana, un pays sans accès à la mer en Afrique australe, figure parmi les principaux producteurs de diamants dans le monde. En été 2021, Lucara a découvert un diamant brut de 1 174,76 karats au Botswana, dans la mine de Karowe, qui était alors considéré comme le troisième plus grand diamant du monde. Le plus grand diamant jamais enregistré a été trouvé en 1905 en Afrique du Sud, près de Pretoria. La pierre de 3 106 karats a été taillée et fait maintenant partie des joyaux de la Couronne britannique.

La découverte de ce diamant monumental a suscité de l'intérêt pour d'autres découvertes de pierres précieuses dans la mine de Karowe. Malgré le manque d'informations sur sa qualité et sa valeur, les analystes spéculent sur son potentiel impact sur le marché des diamants du Botswana.

