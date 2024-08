Un gros accident a interrompu les séances d'entraînement de Formule 1.

La troisième séance d'entraînement pour l'événement de Formule 1 à Zandvoort a mal tourné avec un accident impliquant Logan Sargeant des États-Unis. Sa Williams a dévié de sa trajectoire, a glissé sur l'herbe mouillée au premier chicane et a heurté la barrière de la piste, entraînant un incendie. Despite les circonstances graves, Sargeant est sorti indemne, signalant son état de sécurité aux stands avant de quitter son véhicule en feu. Cependant, l'accident a entraîné un nettoyage approfondi, entraînant un retard de 44 minutes et rendant les résultats de la séance irrelevants.

Sargeant, qui a été sous surveillance en raison de ses performances insuffisantes chez Williams, a perdu le contrôle de sa voiture après être sorti de la piste. L'impact a été suffisant pour que le véhicule heurte la barrière latéralement et prenne feu. Heureusement, Sargeant a communiqué un signal de tout clair aux stands avant de quitter le véhicule. Compte tenu de l'ampleur des dommages, il semble peu probable que Sargeant puisse participer aux tours de qualification. Sa participation dimanche reste incertaine.

Seulement dix pilotes, y compris Sargeant, ont pris la piste avant l'incident à haute vitesse. La séance a repris à 12h28, laissant aux pilotes seulement deux minutes pour effectuer au moins un tour. Pierre Gasly de France, au volant d'Alpine, a enregistré le tour le plus rapide en 1 minute 20,311 secondes, suivi de près par Kevin Magnussen du Danemark, au volant de Haas, et Valtteri Bottas de Finlande, représentant Alfa Romeo. Cet ordre inhabituel pourrait être une rareté dans une séance typique.

Max Verstappen, le champion en titre des Pays-Bas, au volant de Red Bull, a reçu un avertissement pour sa manœuvre agressive à la sortie des stands. Terminant à la 17e place, Verstappen a exprimé son frustration plutôt que de gagner en confiance pour les tours de qualification. Avant la séance, Verstappen avait exprimé ses préoccupations concernant la vitesse de sa voiture, se plaignant que Red Bull était une fois de plus en retard.

Après le retard dû à l'accident de Sargeant, Verstappen est revenu sur la piste et a terminé sa séance d'entraînement.

