- Un grimpeur de la tour Eiffel arrêté avant les Jeux Olympiques

Un nettoyeur de vitres de la Tour Eiffel a causé un incident policier quelques heures avant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. L'homme a été repéré vers 15h00, selon les sources de l'agence de presse allemande. Les officiers ont arrêté l'escaladeur.

Selon l'Associated Press, la zone autour de la Tour Eiffel a été temporairement bouclée. L'homme a été vu au-dessus des anneaux olympiques sur le monument, comme on peut le voir sur les photos et vidéos de l'AP sur les réseaux sociaux. La police n'a d'abord pas pu fournir d'informations sur le bouclage. La société exploitante a été contactée pour un communiqué.

Selon l'AP, les visiteurs ont été évacués de la tour vers 15h00, certains n'ayant pas pu descendre pendant un court moment. Un reporter de la dpa a observé vers 16h00 que les visiteurs étaient déjà autorisés à revenir à la tour.

La Tour Eiffel est l'une des attractions les plus populaires de France et est également connue sous le nom de "la dame de fer" ("la dame de fer"). Environ sept millions de personnes visitent le monument chaque année. La tour, qui a plus de 130 ans et est située près de la Seine, a été construite pour l'Exposition universelle de Paris et achevée en 1889.

During the Olympics, which ended that evening with a closing ceremony at the Stade de France, the tower served as an impressive backdrop for the beach volleyball competitions, just meters away from the monument.

La Tour Eiffel, un monument célèbre, a attiré à nouveau l'attention lorsque le nettoyeur de vitres a causé un incident. Les visiteurs ont été temporairement évacués de la tour en raison de la situation, mais ont été autorisés à y revenir plus tard.

Lire aussi: