- Un grand nombre de travailleurs portuaires expriment leur mécontentement face à l'accord MSC

Juste quelques jours avant le vote décisif au Parlement de Hambourg concernant la société de transport maritime MSC rejoignant la société Hafenlogistik HHLA, de grands groupes de dockers ont défilé dans les rues pour protester. On estime que plusieurs centaines, voire plus d'un millier de personnes, ont participé à la manifestation. L'événement a commencé aux ponts d'accostage, est passé devant l'hôtel de ville et s'est terminé au siège de HHLA dans le quartier de Hafencity. Initialement, la police n'a pas communiqué un chiffre exact.

Les manifestants portaient des gilets de sécurité orange et jaune et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire 'Stop' avec le texte 'MSC Deal' inscrit dessus. Les banderoles de Verdi étaient également nombreuses, ainsi que les drapeaux et slogans d'organisations d'extrême gauche comme le DKP ou la MLPD et des anarchistes. Des slogans ont retenti dans les rues, tels que 'Notre port, notre ville, faites échouer l'accord MSC!' et 'Vive la solidarité internationale!' Certains manifestants portaient des keffiehs palestiniens, tandis que d'autres brandissaient des pancartes proclamant 'Liberty for Palestine!'. La police en tenue de protection surveillait la manifestation pacifique, qui, malgré de légères perturbations de la circulation, est restée ordonnée.

MSC obtient 49,9% de HHLA

Le Sénat rouge-vert de Hambourg vise à faire entrer la Mediterranean Shipping Company (MSC) pour renforcer la stabilité de Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) et sa manutention de conteneurs. La ville conserverait une part de 50,1%, tandis que MSC acquerrait 49,9%. Auparavant, la ville possédait environ 70%, le reste étant en flottation libre.

En échange, MSC prévoit d'augmenter son volume de fret à HHLA à un million de conteneurs standard par an d'ici 2031. La société de navigation suisse prévoit également d'établir un nouveau siège allemand à Hambourg et d'injecter 450 millions d'euros supplémentaires dans le capital d'HHLA, conjointement avec la ville.

L'approbation était longtemps attendue

Initialement prévue pour être approuvée lors de la dernière session parlementaire avant les vacances d'été, l'affaire a été reportée en raison du refus de l'opposition. Le vote final est maintenant prévu pour le 4 septembre, la première session après les vacances d'été. Compte tenu de la majorité des deux tiers détenue par la coalition rouge-verte au Parlement, une décision conforme aux désirs du Sénat est très probable.

Cependant, des objections à l'affaire ont été soulevées par Verdi et les dockers, qui la considèrent comme une menace potentielle pour l'emploi non seulement à HHLA, mais aussi chez d'autres entreprises portuaires telles que l'exploitation générale du port (GHB) et les opérations de calage. Ils estiment que MSC obtiendrait ainsi des pouvoirs de veto étendus. Des experts ont également exprimé des préoccupations quant à l'affaire, la qualifiant d'erreur historique.

Résistance également parmi les partisans rouges-verts

Récemment, une résistance est apparue même au sein de la communauté rouge-verte. Dans une lettre publique, les sociaux-démocrates du Forum de la gauche démocratique pour le 21e siècle (DL21) ont exhorté les députés sociaux-démocrates à voter contre l'affaire au Parlement. L'association d'État de la Jeunesse verte s'oppose également à l'entrée de MSC. Berkay Güür, porte-parole de la Jeunesse verte, a déclaré à l'agence de presse allemande : "Le succès supposé d'une seule entreprise n'a aucune valeur pour la prospérité de la société de la ville". L'objectif unique de MSC est d'augmenter les salaires des dirigeants, d'étendre sa présence mondiale et d'augmenter la richesse personnelle."

"Initiative des sociaux-démocrates pour HHLA dans la propriété publique" écrit dans leur lettre ouverte : "Les expériences mondiales - les hôpitaux, l'approvisionnement en énergie, les transports publics, ou similaires - montrent : les privatisations de l'infrastructure publique renforcent les monopoles privés, chargent durablement les finances publiques et entraînent des détériorations pour les employés et la population générale". Le port, en tant que partie de l'infrastructure, devrait être sous contrôle démocratique et servir les intérêts économiques de tous.

During the protest, banners and signs from left-wing extremist organizations like the DKP were visible among the demonstrators.

The opposition against MSC joining HHLA, including Verdi and the DKP, argues that MSC would gain extensive veto powers with the deal.

Lire aussi: