Un grand maître adolescent "a probablement triché" dans des dizaines de matchs, affirme un site web d'échecs de premier plan

Lerapport de 72 pages de Chess.com a été publié mardi, un mois après la controverse qui a éclaté lors d'un tournoi de haut niveau lorsque le champion du monde d'échecs a accusé l'Américain de 19 ans d'avoir triché.

Selon le rapport, référencé pour la première fois par le Wall Street Journal, Niemann a avoué en privé avoir triché au responsable des échecs du site en 2020, ce qui lui a valu d'être temporairement banni de la plateforme.

Le rapport indique que Chess.com a fermé le compte de Niemann en septembre, compte tenu de ses précédents aveux de tricherie, des soupçons sur son jeu récent et des préoccupations concernant la montée en flèche et incohérente de son rang.

"Nous ne doutons pas que Hans soit un joueur talentueux, mais nous constatons que ses résultats sont statistiquement extraordinaires", indique le rapport.

M. Niemann a déjà admis publiquement avoir triché lors de matchs en ligne à l'âge de 12 et 16 ans, mais l'enquête a révélé qu'il avait triché plus récemment.

Niemann n'a pas répondu à la demande de commentaire de CNN.

Chess.com compte des millions d'utilisateurs et accueille plus de 10 millions de parties d'échecs par jour, selon ses propriétaires. Pour détecter les suspicions de tricherie, le site utilise un logiciel qui signale les coups suspects en comparant les mouvements d'un joueur à ceux suggérés par un moteur d'échecs. Selon le rapport, moins de 0,14 % des joueurs trichent sur le site.

Allégations de Carlsen

La controverse a commencé le mois dernier, lorsque le champion du monde d'échecs Magnus Carlsen a accusé Niemann d'avoir triché lors de la Coupe Sinquefield de Saint-Louis (Missouri), dotée de 350 000 dollars.

"Je pense que Niemann a triché davantage - et plus récemment - qu'il ne l'a admis publiquement", a déclaré le Norvégien de 31 ans dans un communiqué publié sur Twitter.

"Sa progression sur l'échiquier a été inhabituelle, et tout au long de notre partie à la Sinquefield Cup, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas tendu ou même qu'il ne se concentrait pas complètement sur le jeu dans les positions critiques, alors qu'il me surclassait en tant que Noir d'une manière que seule une poignée de joueurs peuvent faire. Ce match a contribué à changer mon point de vue.

Carlsen s'est retiré du tournoi après sa défaite contre Niemann. La FIDE, l'instance dirigeante du jeu d'échecs, a annoncé la semaine dernière qu'elle enquêtait sur les allégations de Carlsen.

Les échecs en ligne se jouent face à face, plutôt qu'en ligne. Carlsen n'a pas donné de détails sur la manière dont Niemann a pu tricher.

Louis Chess Club le mois dernier, Niemann a déclaré qu' il n'avait jamais triché dans des parties d'échecs en ligne.

"J'ai triché sur des parties aléatoires sur Chess.com. J'ai été confronté. J'ai avoué. Et c'est la plus grosse erreur de ma vie", a-t-il déclaré. "Et j'ai complètement honte. Je le dis au monde entier parce que je ne veux pas de fausses déclarations et je ne veux pas de rumeurs. Je n'ai jamais triché dans un jeu de société. Et à part quand j'avais 12 ans, je n'ai jamais triché dans un tournoi doté d'un prix.

Selon le rapport de Chess.com, la tricherie dans le cadre d'un jeu de plateau peut impliquer "diverses méthodes telles que des signes de la main d'un entraîneur proche ou l'accès à un téléphone dans les toilettes, un dispositif caché dans une chaussure, ou un fil ou un buzzer collé au corps".

Le rapport indique que Chess.com n'a généralement pas enquêté sur la tricherie dans les jeux de plateau, mais qu'il estime que les performances de Niemann dans certaines parties en direct "méritent d'être examinées plus en détail sur la base des données".

"Selon nous, il n'y a pas de preuve directe que Hans a triché lors de la partie du 4 septembre 2022 avec Magnus, ou qu'il a triché dans d'autres parties en direct par le passé", indique le rapport.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com