- Un grand incendie à Verden près de la cathédrale

Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment historique situé près de la cathédrale dans le centre-ville de Verden. Le bâtiment abrite une auberge et des logements, selon un porte-parole de la police. L'incendie est important, le toit ayant déjà été détruit. Il était initialement incertain si quelqu'un se trouvait encore dans le bâtiment. Cependant, il est probable que tout le monde soit à l'extérieur, a déclaré le porte-parole. Cela n'est pas entièrement certain, car les opérations des pompiers se poursuivent.

La police a demandé aux gens d'éviter la zone autour d'Anita-Augspurg-Platz à Verden et de laisser passer les services d'urgence. "Veuillez garder les fenêtres et les portes fermées dans le centre-ville de Verden", a écrit la police sur X. "Veuillez également éviter l'ensemble du centre-ville de Verden", ont-ils ajouté.

La chaleur intense de l'incendie pourrait potentiellement se propager aux bâtiments voisins dans le centre-ville de Verden. Despite the collapse of the roof, the firefighters are working diligently to extinguish the remnants of the blaze.

