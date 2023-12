Faits marquants de l'histoire

Un golfeur de 93 ans réalise son premier trou en un avant de prendre sa retraite

Un golfeur de 93 ans a réalisé son premier trou d'un coup

Il annonce sa retraite peu de temps après

Il semblait que le Seigneur savait que c'était ma dernière partie.

Telle est la mentalité du golfeur Ben Bender, 93 ans, de l'Ohio (États-Unis), qui jouait au golf depuis 65 ans sans avoir réussi de trou d'un coup.

Tout a changé le mois dernier, lorsqu'il a réalisé son premier trou.

"J'étais passé près de quelques trous en un, mais celui-ci était au niveau du green avant de s'incurver vers le trou et d'y entrer", a déclaré Bender au Zanesville Times Recorder.

Bender, qui avait un handicap de trois, savait que ses jours de jeu étaient comptés en raison d'une santé déclinante et a annoncé sa retraite peu de temps après.

"J'étais impressionné en le regardant. J'ai joué encore quelques trous, mais mes hanches me faisaient mal et j'ai dû m'arrêter", a-t-il ajouté. "Il semble que le Seigneur savait que c'était mon dernier tour et il m'a donné un trou en un".

Bender a commencé à jouer au golf à l'âge de 28 ans après que ses collègues de travail lui ont demandé de se joindre à eux, et il est immédiatement devenu un élève du jeu.

"Quand je suis arrivé, j'étais prêt à mettre ma balle sur un tee quand un autre gars m'a dit que tu ne pouvais pas faire ça. On ne peut la mettre sur le tee que lorsqu'on la frappe. J'ai frappé la balle et j'ai sauté dans l'herbe comme un lapin", a-t-il déclaré.

"C'est comme ça que j'ai appris à jouer. Nous nous parlions et travaillions ensemble. J'ai apprécié le jeu jusqu'à la fin".

Avantages pour la santé

Selon des recherches menées par l'université d'Édimbourg, la pratique du golf présente de nombreux avantages pour la santé et peut augmenter l'espérance de vie.

"Étant donné que ce sport peut être pratiqué par les plus jeunes comme par les plus âgés, cela démontre une grande variété de bénéfices pour la santé des personnes de tous âges", a déclaré à CNN le Dr Andrew Murray, l'un des principaux chercheurs de l'étude.

"Une étude suédoise a révélé que les golfeurs réguliers vivaient en moyenne cinq ans de plus que les non-golfeurs.

"Nous savons que l'activité physique modérée qu'offre le golf augmente l'espérance de vie,

"Elle peut également aider à prévenir et à traiter plus de 40 maladies chroniques majeures telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, le cancer du sein et le cancer du côlon.

L'ace de Bender a mis un terme à sa carrière.

"J'ai eu la chance de jouer au golf aussi longtemps, mais je ne m'attendais pas à un trou d'un coup", a-t-il déclaré. "J'aimais ce jeu et je déteste l'abandonner, mais je ne peux pas jouer éternellement.

