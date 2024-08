Un gentil géant est le favori de la jungle du Dr Bob.

Les vraies légendes sont tous ces célébrités qui osent retourner dans le camp de jungle pour la deuxième fois. Le choix de celui qui mérite le plus la couronne de jungle est même difficile pour Dr. Bob. Mais il a un favori clair.

C'est comme une réunion de classe : 13 stars et starlettes qui ont lutté pour la couronne de jungle dans les saisons précédentes de "Je suis une célébrité... Faites-moi sortir d'ici !" (Je suis une célébrité) et qui ont laissé une empreinte durable sur les fans de l'émission culte de RTL, sont prêts à le refaire. Dans "Je suis une célébrité... Showdown des légendes de la jungle", ils sont de retour pour une deuxième fois - mais cette fois pas en Australie, mais en Afrique du Sud.

Il ne s'agit pas seulement de l'argent de 100 000 euros et du titre de "Roi ou Reine de la jungle". Certains peuvent également vouloir polir leur image, qui peut avoir été un peu ternie depuis leur dernière apparition à Je suis une célébrité, et montrer leur meilleur côté cette fois-ci.

Tout le monde l'aime, quelle que soit l'image : Dr. Bob. Le médecin qui a été confiance par les campeurs pendant 20 saisons est excité de revoir les campeurs et les campeuses, certains qu'il n'a pas vus depuis 15 ans. "Je suis vraiment excité parce que je connais ces gens - et je les connais bien. Et maintenant certains d'entre eux sont devenus mères. Ils ont eu des bébés. Certains se sont mariés, d'autres se sont divorcés. Tout le monde a grandi mentalement et physiquement. Certains sont plus gros, d'autres sont plus minces. C'est vraiment excitant", s'enthousiasme Dr. Bob dans une interview RTL avant le début de "Je suis une célébrité... Showdown des légendes de la jungle". "Ces gens sont profondément ancrés dans mon esprit et mon âme", explique le médecin de camp. Les anciens candidats sont "comme une partie de votre famille qui revient vers vous". C'est très excitant.

C'est un type génial

Même si Dr. Bob est heureux de revoir tout le monde, il a un favori clair. "Si vous me demandez, je dirais que c'est Thorsten. C'est un type génial et très émotif et un très gentil géant", s'enthousiasme-t-il auprès de RTL au sujet de Thorsten Legat, qui a laissé une empreinte durable sur les fans de jungle avec son "Kasalla !" pendant son passage à Je suis une célébrité. Dr. Bob voit un potentiel en Giulia Siegel en tant que reine de jungle.

Mais dans cette saison spéciale, ce n'est pas Dr. Bob ou les téléspectateurs qui décident de celui qui finit sur le trône de jungle, mais les campeurs eux-mêmes.

À partir du 16 août, RTL diffusera "Je suis une célébrité... Showdown des légendes de la jungle" tous les jours à 20h15. Et pour la première fois, RTL+ aura l'épisode nouveau disponible en streaming tous les jours, à partir du 15 août.

Cette saison de "Je suis une célébrité... Showdown des légendes de la jungle" ramène des visages familiers des saisons précédentes des émissions de télévision

Lire aussi: