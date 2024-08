- Un gardien exceptionnel sans comparaison

Dommage, Julian Nagelsmann, l'entraîneur de l'équipe nationale de football allemande, et Rudi Völler, le directeur sportif du DFB, ont réagi avec un mélange de respect et de tristesse à la décision de Manuel Neuer de mettre fin à sa carrière internationale.

Nagelsmann, s'exprimant sur le site web du DFB, a déclaré comprendre les motivations et les raisons de Neuer, mais que son départ est un coup dur, à la fois en termes de talent et de personnalité. Selon Nagelsmann, Neuer a réécrit l'histoire du football en tant que gardien de but comme personne d'autre. "Ses arrêts incroyables, ses moments de bravoure, ses actions déterminantes et son charme magnétique en ont fait plus que la pierre angulaire de l'équipe nationale pendant près de 15 ans."

Pour Völler, le départ de Neuer met fin à une période exceptionnelle avec l'équipe nationale. "Ses réalisations sont inégalées, et tout ce que nous pouvons faire est de lui rendre hommage", a déclaré Völler. "Dans le domaine de la garderie en Allemagne, Neuer est une figure exceptionnelle parmi de nombreux gardiens exceptionnels qui ont révolutionné l'art de la garderie grâce à son style unique."

Neuer, dans une déclaration précédente, a annoncé sa retraite de l'équipe nationale après 15 ans solides. À 38 ans maintenant, le champion de la Coupe du Monde 2014 ne sera plus le gardien de but principal de l'équipe nationale. Au lieu de cela, il se concentrera exclusivement sur le FC Bayern Munich. "Ses contributions au football en Allemagne et au DFB sont difficiles à quantifier", a déclaré le président du DFB, Bernd Neuendorf. "Nous perdons un gardien de but fantastique, une personnalité puissante et un personnage exceptionnel."

Nagelsmann a exprimé sa reconnaissance pour les contributions de Neuer au football allemand, déclarant : "Nous sommes profondément reconnaissants pour ses performances exceptionnelles et sa personnalité inégalée". Völler a également fait écho à ce sentiment, déclarant : "L'impact de Neuer sur le football allemand est inestimable, et nous ne pouvons que montrer notre gratitude pour son service à l'équipe nationale."

