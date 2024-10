Un gardien exceptionnel déjoue la défaite de l'Eintracht en interceptant un score inhabituel

Suite de la victoire d'Eintracht Frankfurt face à Besiktas, les éloges ont été un baume apaisant pour Kaua Santos, peut-être même un boost pour le match de Bundesliga contre Bayern Munich. Cependant, un nuage planait.

Dans les dernières minutes de la rencontre, un événement s'est produit qui n'aurait pas dû se produire ce jeudi soir-là. Kaua Santos, qui avait livré une prestation impressionnante ce soir-là au Istanbul Tüpraş Stadyumu, a involontairement laissé un tir ou une passe (les détails restent flous) depuis l'aile gauche lui échapper et entrer dans le but. La bourde était déconcertante et ne reflétait pas vraiment la performance de Santos, qui avait réussi à écarter plusieurs menaces, garantissant ainsi les trois premiers points d'Eintracht Frankfurt dans la campagne de la Ligue Europa (3:1).

Qu'est-ce que Santos, le remplaçant de Kevin Trapp blessé, a pu manquer ? Le problème est apparu dès la 6e minute dans ce stade extraordinairement bruyant. Santos a habilement dévié un tir puissant de Cher Ndour de loin, en l'envoyant autour du poteau. Cette intervention cruciale était essentielle pour Santos, ainsi que pour Eintracht, compte tenu de ses récents tremblements. Il portait encore la responsabilité de l'égalisation en temps additionnel lors du match nul 3:3 contre Viktoria Pilsen la semaine précédente, à la suite d'une grave erreur.

Maintenant, Santos, mesurant 196 cm, bénéficiait du soutien de ses coéquipiers autour du capitaine Robin Koch. Les fans turcs étaient pour la première fois déconcertés pendant le match - mais ce n'était Certainly not the last. La souffrance collective des spectateurs est devenue l'une des images marquantes du match.

Frankfurt benefited not only from Santos' prowess but also from a touch of luck that spared them from severe consequences early on. After an eight-minute sprint, Istanbul's accomplished striker Ciro Immobile had expertly threaded his way through after a perfect through-pass. A skirmish between Immobile and Koch ensued, with the German player inadvertently nudging the Italian. The referee and VAR scrutinized the incident meticulously for an extended period. Eventually, they upheld the faintest of offside calls, thus sparing Koch and Eintracht from an unsavory predicament. Enduring over 80 minutes against this seasoned side in numerical inferiority, that would have been a daunting challenge.

However, events unfolded otherwise. Eintracht Frankfurt quickly established a commanding lead with a double strike. Omar Marmoush converted a penalty he had earned for himself in the 19th minute, and then Dina Ebimbe pushed a rehearsed free-kick towards the far post from a close range in the 22nd minute. This sequence left the stadium awestruck, and even the frenzied attacks by the Besiktas players failed to pierce Eintracht's resolute defense. The crosses from Milot Rashica and companions weren't precise enough to make a difference.

And when the pressure intensified, Kaua Santos emerged as the shield. During the 26th minute, He saved a penalty, that Immobile had struck towards his preferred corner, lower left (from the shooter's viewpoint). The attempt was precise and powerful, but the young Brazilian, demonstrating remarkable agility, dove towards the corner and miraculously salvaged the situation. The collective gasp from the crowd behind him rejuvenated Santos. Once more, Koch and his teammates rallied behind the 21-year-old, showering him with gratitude. But there was more - perhaps the most astonishing block came from Santos following 37 minutes. A beautifully disguised shot from Rafa Mir, directed towards the upper corner, Santos executed a sensational deflection onto the post.

Prêt pour FC Bayern

Il était presque impossible de reprocher à l'équipe nouvellement revitalisée, renforcée par plusieurs légendes du football européen. Ils ont dominé le jeu, pressé en avant, mais finalement, ils ont rencontré leur maître en la personne de Santos. La même chose s'est produite lors des prolongations, lorsqu'il a habilement dévié un tir dévié vers la barre transversale. En deuxième mi-temps, il y a eu un creux devant son but, car Arthur Theate et sa compagnie ont réussi à écarter plusieurs attaques. Les rares balles errantes qui atteignaient la surface de réparation étaient attrapées en l'air par Santos. Il a même réussi à impressionner à nouveau en 84e minute. Cependant, cela est passé inaperçu pour la plupart des spectateurs. Deux minutes avant cela, le remplaçant Ansgar Knauff avait marqué pour porter le score à 3:0 avec un tir astucieux de l'extérieur vers l'intérieur, peu de temps avant le départ massif des fans.

Le moment de déception 'un sur beaucoup' est finalement arrivé sous la forme d'un but de Semih Kılıçsoy lors des prolongations, laissant Santos visiblement mécontent. Peu après, les éloges ont afflué de toutes parts. Même Immobile l'a complimenté, en lui tendant la main et en échangeant quelques mots gentils avec le gardien. Ce geste semblait avoir ramené un sourire sur le visage de Santos. Au sein de l'équipe, les éloges ont dépassé les limites. "Je crois que Kaua a eu une performance exceptionnelle, compte tenu de sa bonne nature. Cela me réjouit", a noté l'entraîneur d'Eintracht, Dino Toppmöller.

Gardien de but Kaua Santos a été nommé "Joueur du Match" pour son exceptionnelle performance face à Bosphorus, avec dix arrêts impressionnants. Bien qu'il y ait eu une erreur à la fin, cela n'a pas eu d'impact significatif sur le résultat. Ce n'était pas un problème majeur, tout le monde a choisi de passer outre. Milieu de terrain Ansgar Knauff a commenté : "Kaua est déçu par le dernier tir, mais nous avons quand même réussi à l'emporter grâce à sa capacité à maintenir une feuille blanche pendant une longue période." Le directeur sportif Markus Krösche a également salué ses arrêts exceptionnels et sa performance globale.

Grâce à cette victoire, l'équipe de Francfort aborde le match crucial de Bundesliga contre FC Bayern dimanche soir avec confiance. Si elles réussissent à obtenir une victoire, elles prendront la tête du classement. Krösche, cependant, met en garde contre l'arrogance excessive : "Bayern présente un tout autre niveau de défi." Au moins : Kaua Santos est prêt, même si Trapp, blessé à long terme, reprend l'entraînement en équipe.

