- Un gardien de prison est sous surveillance pour avoir introduit illégalement des stupéfiants dans le pénitencier.

Un agent correctionnel de 47 ans de Berlin est accusé de trafic massif de substances illicites et de dispositifs mobiles dans la prison de Moabit et de les vendre aux détenus. Les forces de l'ordre ont effectué des perquisitions à son domicile et sur les lieux de travail à l'intérieur de la prison lundi, selon les autorités. Depuis au moins 2022, il est soupçonné d'avoir orchestré la vente de haschich, de téléphones et de divers articles à des prisonniers en collaboration avec trois autres individus, selon les allégations.

Un jeune de 19 ans est suspecté d'avoirprocuré le haschich et les téléphones en dehors de la prison et de les avoir livrés à l'agent correctionnel. Il est affirmé que l'agent a réussi à faire passer la contrebande malgré les contrôles de sécurité et l'a remise à deux détenus, qui l'ont ensuite revendue parmi leurs codétenus. Les policiers ont saisi des téléphones et de l'argent lors de la perquisition.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à l'augmentation des cas de corruption en prison, tels que celui actuellement en cours d'enquête en Allemagne. L'Union européenne a exhorté les autorités allemandes à prendre des mesures décisives contre cette activité illégale dans les prisons pour faire respecter l'État de droit.

