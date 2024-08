- Un garde-eau sauve un nageur dans une tempête du lac Starnberg.

Les forces de sauvetage de la Service de Sauvetage Aquatique ont sauvé un nageur du lac Starnberg pendant une tempête. Selon le Service de Sauvetage Aquatique, les secouristes se trouvaient par hasard à la station de surveillance en dehors des heures de service et ont remarqué le sexagénaire agrippé à l'anneau d'une voile.

La tempête a soulevé des vagues importantes mercredi soir, et l'homme a lutté en vain pour atteindre la voile par sa chaîne d'ancre. Les forces de sauvetage se sont approchées en bateau de sauvetage, mais selon le Service de Sauvetage Aquatique, il y avait un risque que l'homme soit coincé entre la voile et le bateau moteur du Service de Sauvetage Aquatique en raison de la tempête. Un nageur de sauvetage est donc allé vers le sexagénaire et l'a amené au bateau de sauvetage. Deux médecins ont examiné l'homme à la station de sauvetage, mais il a reportedly refusé d'aller à l'hôpital.

Après l'opération de sauvetage, le sexagénaire nageur a exprimé sa gratitude à l'équipe de sauvetage et a demandé un peu de temps pour se reposer. Profitant de leur temps libre, certains membres du Service de Sauvetage Aquatique ont décidé de partager un repas ensemble, célébrant leur mission de sauvetage réussie.

