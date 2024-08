- Un garçon jeté de la cathédrale de Hambourg

Un garçon de 11 ans a été éjecté d'une attraction à la Hamburger Dom et a subi des blessures légères. L'incident s'est produit pendant un tour de carrousel rapide sur le sol en cercle, selon la police, le 28 juillet. "Durante le tour, le garçon a été éjecté de l'attraction par-dessus la barre de sécurité", a déclaré un porte-parole de la police. Le "Mopo" avait rapporté cet incident auparavant.

"Le garçon avait des écorchures un peu partout sur le corps", a rapporté le porte-parole de la police. Au cours des événements, l'enfant a heurté la jambe d'un septuagénaire. Les deux ont été soignés dans une ambulance. "Le garçon de 11 ans a été transporté à l'hôpital pour des soins supplémentaires."

Selon la police, aucun défaut n'a été trouvé sur l'attraction "Action" sur le Heiligengeistfeld. Selon l'autorité économique, les opérations ont été initialement suspendues et réinspectées par TÜV. Aucun dysfonctionnement n'a pu être trouvé, et les opérations ont depuis repris. Les investigations sur la cause de l'accident se poursuivent, a déclaré un porte-parole.

La personne de 77 ans qui a été heurtée par le garçon a été transportée à l'hôpital par précaution. Suite à l'incident, la police a renforcé sa présence à la Hamburger Dom pour assurer la sécurité des visiteurs.

Lire aussi: