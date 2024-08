- - Un garçon gravement blessé.

Un conducteur de cabriolet à Prora sur l'île de Rügen a renversé et blessé grièvement un élève de 13 ans de Brême. L'homme inconnu s'est ensuite enfui de la scène, selon les premiers rapports de police. Le conducteur est suspecté d'avoir accéléré intentionnellement vers l'enfant. L'élève de 8e année, qui faisait partie d'un groupe de sept étudiants, est censé avoir provoqué le conducteur avec un geste auparavant.

Le conducteur a ensuite reculé de quelques mètres et, selon les témoins, a délibérément roulé vers le garçon à grande vitesse. Dans la collision frontale qui a suivi, le mercredi soir, l'élève a été projeté sur plusieurs mètres avant d'atterrir sur une zone verte. Le garçon a été grièvement blessé et transporté par hélicoptère à l'hôpital. Le groupe d'élèves était en voyage scolaire sur l'île de Rügen.

La police criminelle enquête maintenant pour suspicion de coups et blessures dangereux et de délit de fuite. Le conducteur, qui est suspecté d'avoir été seul dans le véhicule, est décrit comme étant âgé de 20 à 40 ans. Il est censé avoir porté une casquette de baseball, un manteau long, un gilet et un pantalon beige. La police fait appel à témoins et invite également le conducteur à les contacter.

La police recherche activement le conducteur dans le cadre de l'incident de délit de fuite. Plus tard dans la journée, la police a diffusé une description du suspect, demandant à tout témoin ayant vu un homme correspondant à cette description de fournir des informations.

