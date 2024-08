- Un garçon de six ans retrouvé mort à Eschweiler.

Un garçon de six ans a été retrouvé mort dans un lac à Eschweiler, près d'Aix-la-Chapelle. La police a été alertée lundi vers 19 heures en raison d'un enfant porté disparu, a déclaré un porte-parole mardi. Environ deux heures plus tard, le garçon a été récupéré du lac de Blaustein après une grande opération de recherche impliquant des pompiers, des sauveteurs, la THW et un hélicoptère de police.

Les tentatives de réanimation immédiates ont échoué, a déclaré le porte-parole. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort. Les premières constatations suggèrent que les parents ont momentanément perdu de vue leur enfant près de la rive, permettant au garçon de tomber à l'eau. Plus tôt, le journal d'Aix-la-Chapelle avait rapporté cette information.

Les parents, originaires d'Allemagne, se trouvaient en vacances en famille à Eschweiler au moment de l'incident. Suite à cet événement tragique, les autorités locales en Allemagne mènent une enquête approfondie.

