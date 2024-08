- Un garçon de 14 ans meurt dans une casserole de sel.

Une fille de 14 ans est décédée mercredi à Salzgitter. Malgré les tentatives de réanimation des secours, elle a succombé dans un appartement à Salzgitter-Bad, selon la police. Les enquêteurs n'excluent pas la possibilité qu'elle soit morte d'une overdose de drogue. Il est inconnu qui a alerté la police.

Les enquêteurs n'excluent pas non plus la possibilité d'un acte criminel. L'appartement où les secours ont trouvé la fille n'était pas sa résidence, selon le parquet. Une autopsie a été demandée et devrait avoir lieu au plus tôt vendredi.

L'autopsie, prévue pour vendredi, devrait fournir des informations sur la cause du décès de la fille pendant la réanimation et les efforts de sauvetage. Si l'état de la fille s'est amélioré pendant la réanimation, cela pourrait potentiellement modifier la perspective des enquêteurs sur l'affaire.

Lire aussi: