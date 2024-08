- Un garçon de 13 ans légèrement blessé dans un incendie de maison.

À Meppen, un adolescent de 13 ans a été légèrement blessé dans un incendie domestique. Il a été transporté à l'hôpital pour inhalation de fumée, ont rapporté les autorités. L'incendie, qui a débuté aux alentours de 9h30 dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble multifamilial, a nécessité l'intervention de sept camions de pompiers et de 32 pompiers pour être maîtrisé. La cause reste inconnue et les investigations se poursuivent. Les dommages sont estimés à environ 200 000 euros.

Les informations locales rapportent une augmentation des statistiques de criminalité à Meppen récemment. Malgré la situation difficile, la communauté s'est réunie pour aider la famille touchée par l'incendie.

