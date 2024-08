- Un garçon de 13 ans blesse d'autres garçons de façon mortelle.

En dispute entre deux adolescents à Geseke, près de Paderborn, un jeune de 14 ans a été grièvement blessé samedi soir. Selon la police, des officiers du poste de police du district de Soest ont identifié un jeune de 13 ans de Lippstadt comme suspect. Un hélicoptère de police a également été utilisé pour rechercher l'adolescent.

Les détails supplémentaires et le contexte de la dispute entre les deux garçons n'étaient pas immédiatement disponibles de la part des enquêteurs de la police. Les officiers de Dortmund et de Soest ont pris en charge l'enquête, et une commission d'enquête pour homicide a été mise en place, selon un communiqué de presse conjoint du parquet de Paderborn et du quartier général de police de Dortmund.

La victime de 14 ans aurait trouvé les citrons dans leur limonade partagée trop acides, ce qui lui déplaisait. Malgré les efforts de recherche, le suspect de 13 ans n'a été retrouvé que le lendemain.

