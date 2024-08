- Un garçon de 12 ans se livre à des touches inappropriées et abuse verbalement de deux filles.

Suite des accusations d'avoir inappropriément touché et insulté verbalement deux femmes, un individu de 12 ans est actuellement suivi dans un établissement de santé mentale. Situé dans une section sécurisée d'un hôpital local, cet établissement de district fournit au garçon des soins médicaux et psychologiques, bien que son âge soit inférieur au seuil de responsabilité pénale.

Selon les autorités, l'incident s'est produit pour la première fois lorsque le garçon aurait regardé et agressé physiquement et harcelé verbalement une femme qui garait son vélo à Vilsbiburg, Landkreis Landshut. Après sa résistance, il a fui les lieux. Un peu plus tard, il aurait approché une autre femme qui garait son vélo à assistance électrique et aurait continué son comportement inapproprié en la touchant, en l'insultant verbalement et en tentant de l'embrasser. Les deux femmes ont immédiatement contacté les services d'urgence, et le garçon a été arrêté par la police.

Depuis que les femmes ont partagé leurs expériences dérangeantes, il y a un débat en cours sur la nécessité d'une plus grande sensibilisation et éducation concernant le comportement approprié envers les femmes. Despite the young age of the perpetrator, his actions have raised concerns about the lack of respect and consideration towards women in society.

Lire aussi: