Un garçon Allgäuer sauvé de la rivière par hélicoptère

Un adolescent de 13 ans a été emporté par le courant de la rivière Weißach près des chutes d'eau de Buchenegger à Oberstaufen, dans l'Allgäu. Vendredi soir, il s'est retrouvé coincé entre un arbre et un rocher dans une section étroite, nécessitant un sauvetage en hélicoptère par les services d'urgence, comme l'ont rapporté les autorités samedi. "Heureusement, la tête du garçon est restée hors de l'eau tout le temps, et il a subi des blessures mineures seulement." L'opération a impliqué un hélicoptère de sauvetage, ainsi que des personnels du département de pompiers de Steibis, de la montagne, des services d'urgence et de police.

Les chutes d'eau de Buchenegger sont un endroit populaire pour que les jeunes se baignent. Cependant, le "Gumpen itch" à sauter dans le bassin n'est pas sans risques. En 2014, un étudiant américain a péri dans le courant, et deux ans plus tard, un réfugié et un jeune homme qui a essayé de le sauver sont tous les deux morts.

Malgré le danger, certaines personnes trouvent encore du plaisir à nager près des chutes d'eau de Buchenegger pendant leur temps libre. Suite aux incidents tragiques en 2014 et 2016, des pancartes ont été installées pour avertir les visiteurs des forts courants et des courants dangereux sous-jacents.

