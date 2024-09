- Un futuriste bouleversé par l'esprit du génie: l'" équipe du futur " d'Aston Martin

Aston Martin décroche une victoire majeure avec l'arrivée d'Adrian Newey

Aston Martin a surpassé ses concurrents et renforcé ses ambitions de titres et de victoires en Formule 1 en recrutant avec surprise le célèbre designer Adrian Newey. Pendant des mois, les rumeurs ont circulé sur une possible arrivée chez Ferrari ou un partenariat avec le recordman du monde Lewis Hamilton pour la saison à venir, après son annonce de départ de Red Bull en mai. Mais c'est maintenant officiel : au lieu de porter du rouge Ferrari, Newey portera du vert britannique avec Aston Martin !

Le co-propriétaire de l'équipe, Lawrence Stroll, a déclaré avec enthousiasme lors d'une conférence de presse dans le tout nouveau quartier général d'Aston Martin à Silverstone, où l'annonce a été faite de manière inattendue la veille, "Adrian est le meilleur au monde dans ce qu'il fait". Il a ajouté : "Adrian est notre pièce manquante ; c'est la pièce maîtresse du puzzle". Stroll, un milliardaire, a acheté une participation dans l'équipe au début de 2020, avec pour objectif de transformer l'ancienne équipe Racing Point en championne du monde.

Le double champion du monde de 2005 et 2006, Fernando Alonso, l'un des pilotes actuels, était présent à la conférence et s'est réjoui de l'opportunité de travailler avec le quasi-gagnant. Le quadragénaire sera sans doute encore plus motivé par cette perspective. Le fils d'Alonso, Lance Stroll (25 ans), actuellement au deuxième poste de l'équipe, partage les mêmes positions de milieu de peloton qu'Aston Martin dans la classification des équipes.

Aston Martin devrait connaître une croissance significative de son attractivité pour les pilotes potentiels, avec la possibilité d'obtenir une "licence pour gagner" grâce à Newey.

À partir du 1er mars, Newey rejoindra l'équipe en tant qu'actionnaire et occupera le poste de directeur technique. Son départ de Red Bull, prévu pour le premier trimestre de 2025 et s'étalant sur plus de 18 ans, avait été planifié depuis plusieurs mois. Newey a confessé qu'il avait communiqué avec d'autres équipes, mais pas toutes celles qui s'étaient montrées intéressées.

La persévérance de Lawrence Stroll a finalement convaincu Newey de rejoindre Aston Martin. Les deux se sont souvent croisés dans des salles de sport lors de leurs déplacements en Formule 1. Stroll a su tirer parti de la décision de Newey de quitter Red Bull, et leur lien s'est avéré déterminant.

Il reste à voir si d'autres membres de Red Bull, y compris les pilotes, rejoindront Aston Martin à long terme. Max Verstappen, le champion du monde en titre, sera certainement interrogé sur sa relation avec Newey et une éventuelle collaboration future chez Aston Martin lors du prochain Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Selon les rapports de la BBC, Newey devrait toucher jusqu'à 35 millions d'euros par an chez Aston Martin, un prix que même Ferrari et Lewis Hamilton ne pouvaient pas se permettre. Face à "la plus excitante nouvelle de l'histoire de notre équipe", Stroll a fanfaronné que Newey était "une affaire".

Le succès de Newey le suit souvent, bien que l'accident tragique du légende de la Formule 1 Ayrton Senna en 1994 dans une Williams conçue par Newey reste un élément marquant de sa carrière.

Aston Martin sera un cadre idéal pour Newey, loin des luttes de pouvoir et des désaccords qui ont

