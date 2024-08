Un fugitif syrien aurait jeté ses papiers d'identité.

À la suite de l'incident tragique de Solingen, le Bureau du Procureur fédéral enquête actuellement sur un individu syrien de 26 ans dans le cadre de soupçons de terrorisme. Les rapports indiquent que l'homme a pris la fuite après l'attaque et a finalement été appréhendé. Il aurait fourni aux enquêteurs une piste importante menant à son identification.

De nouvelles informations ont été révélées concernant l'homme syrien lié à l'attaque au couteau mortelle de Solingen. Selon les sources médiatique, le suspect, identifié comme Issa H., aurait pris la fuite de la scène du crime le vendredi soir et se serait caché dans une cour arrière voisine. During sa fuite, il aurait jeté sa veste tachée de sang ainsi que ses pièces d'identité. La police, qui les a découvertes, a pu l'identifier avant. Il est rapporté que H. s'est rendu aux enquêteurs après environ 24 heures, confessant : "Je suis celui que vous recherchez."

H. a été arrêté le samedi soir et est maintenant en détention. Un juge de la Cour fédérale de justice (BGH) de Karlsruhe a émis un mandat d'arrêt, entre autres, pour appartenance à un groupe terroriste, l'État islamique (EI), et homicide, selon l'annonce récente du Bureau du Procureur fédéral. Compte tenu du lien présumé avec le terrorisme, le Bureau du Procureur fédéral a pris en charge l'enquête contre H.

H. partage les convictions de l'État islamique et est devenu membre à un moment non spécifié avant le 23 août, selon l'accusation. En raison de ses convictions islamiques radicales, il a décidé de cibler des "infidèles" lors du festival de la ville de Solingen, où il aurait poignardé plusieurs visiteurs du festival dans le cou et la région supérieure du corps. Après cela, il a réussi à s'échapper dans la confusion et la panique qui s'en est suivie.

Possible Expulsion

L'indication d'un lien potentiel avec le terrorisme dans l'incident de poignard est renforcée. Plus tôt, le groupe militant État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de l'attaque au couteau, qui est méticuleusement examinée par le ministre de l'Intérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul. "En général, ils ont généralement raison, mais bien sûr, cela pourrait aussi être un rapport faux", a déclaré Reul dans "Tagesthemen" de l'ARD.

Reul a également mentionné que le suspect résidait près du lieu du crime dans le centre-ville de Solingen, où il vivait dans un centre d'hébergement pour réfugiés. Il est très suspect, avec des preuves pour étayer cette affirmation. Les sources suggèrent que H. aurait pu être expulsé l'année dernière, car sa demande d'asile avait été rejetée. Il était prévu qu'il soit expulsé en Bulgarie, où il était entré dans l'UE. Cependant, il s'est initialement caché et a obtenu la protection subsidiaire après l'expiration de la date limite de transfert.

Services commémoratifs à Solingen

Dans l'attaque, deux hommes et une femme âgés de 56 à 67 ans ont perdu la vie. Huit autres ont été blessés, dont quatre étaient initialement dans un état critique. Cependant, leur état s'est stabilisé le dimanche, selon les médecins. Tous les blessés se portent maintenant bien, comme l'a annoncé Thomas Standl, directeur médical de l'hôpital de la ville de Solingen, à la télévision "World".

Le dimanche, des personnes se sont réunies à Solingen pour des services commémoratifs, avec une veillée sur la Neumarkt le samedi soir, à laquelle ont assisté le ministre fédéral de l'Intérieur, Nancy Faeser, et le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst. Plusieurs événements publics ont été annulés dans tout l'État, avec une réunion extraordinaire du cabinet à Düsseldorf le dimanche.

L'enquête sur l'incident de poignard à Solingen révèle un crime potentiellement grave, car le suspect est accusé d'appartenir à un groupe terroriste, l'État islamique (EI), et de commettre un homicide. Le suspect présumé, Issa H., aurait apparemment tenté d'échapper à la justice en prenant la fuite après l'attaque et en se cachant dans une cour arrière voisine.

Lire aussi: