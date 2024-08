- Un fugitif capturé: trois personnes toujours en fuite

Arrestation d'un fugitif: Un fugitif qui s'était évadé d'une installation protégée en Basse-Bavière a été capturé par les autorités en Autriche. Les forces de l'ordre autrichiennes ont arrêté l'individu jeudi soir en Styrie, comme l'ont rapporté les autorités.

Au moment de son arrestation, l'individu n'a pas résisté, et il est actuellement détenu dans une prison autrichienne, selon les autorités. Le parquet de Regensburg a demandé l'extradition du suspect vers l'Allemagne.

Le jeune homme de 28 ans s'était évadé avec trois autres détenus le 17 août de l'hôpital du district de Straubing.

La chasse aux trois hommes restants continue sous mandat d'arrêt international. Les informations quotidiennes du public sont en cours d'investigation.

Le parquet et la division d'enquête criminelle enquêtent sur les quatre hommes pour suspicion de kidnapping et de coups et blessures. Ils sont considérés comme dangereux en raison d'infractions à la propriété et à la drogue et sont sous mandat judiciaire à l'hôpital.

Les citoyens sont priés de ne pas offrir de lifts aux auto-stoppeurs et de se méfier des individus suspects. Au lieu de cela, ils doivent composer le numéro d'urgence de la police 110.

Avis de recherche

Le fugitif, originaire de Bavière, plus précisément de Straubing, était l'un des quatre hommes impliqués dans l'évasion de l'hôpital du district. Les autorités de Regensburg cherchent activement à faire extrader le suspect vers la Bavière.

Lire aussi: