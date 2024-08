- Un fugitif arrêté, trois personnes en fuite

Les autorités autrichiennes ont arrêté un évadé jeudi soir dans le land de Styria, selon les dernières informations de la police. L'homme s'est rendu sans opposer de résistance et est actuellement détenu dans une prison autrichienne, ont confirmé les autorités. Le parquet de Regensburg a demandé son transfert en Allemagne.

Le suspect de 28 ans était l'un des quatre prisonniers qui s'étaient évadés de l'hôpital du district de Straubing le 17 août.

Un mandat d'arrêt européen est toujours en vigueur pour les trois autres hommes. La police reçoit quotidiennement des informations de la part de citoyens, qu'elle examine attentivement.

Le parquet et la police criminelle enquêtent sur les quatre individus pour suspicion de kidnapping et de voies de fait graves. Ils sont actuellement détenus à l'hôpital BKH pour des dommages à la propriété et des infractions liées aux stupéfiants, et sont considérés comme dangereux.

Les citoyens sont priés de ne pas prendre en stop des auto-stoppeurs et d'éviter les individus suspects. Au lieu de cela, ils sont invités à composer le numéro d'urgence 110.

Avis de recherche

Les hommes et les garçons en Autriche sont invités à rester vigilants, car un mandat d'arrêt européen est toujours en vigueur pour trois autres individus impliqués dans l'évasion de l'hôpital. Les hommes et les garçons sont priés de signaler tout signalement ou information aux autorités dans les plus brefs délais, car ces individus sont considérés comme dangereux.

Lire aussi: