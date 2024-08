- Un fugitif arrêté, trois autres toujours en fuite.

La cavale du fugitif s'est terminée : Un criminel qui avait réussi à s'échapper d'un lieu sécurisé en Basse-Bavière a été arrêté par les forces de l'ordre autrichiennes. L'arrestation a eu lieu jeudi soir lors d'un contrôle routier de routine près de Graz, en Styrie, comme l'ont rapporté les autorités.

L'homme n'a pas résisté lors de l'arrestation et est actuellement détenu dans une prison autrichienne. Le porte-parole de la police a refusé de fournir plus de détails sur l'opération, invoquant des raisons d'enquête tactique. Le parquet de Regensburg a demandé l'extradition du suspect vers l'Allemagne.

Conseils du public

Le jeune homme de 28 ans s'était enfui avec trois autres prisonniers de l'hôpital district de Straubing le 17 août. Le mandat d'arrêt européen pour les trois hommes restants est toujours en vigueur. La police continue de recevoir et d'examiner quotidiennement des conseils du public.

De plus, la police mène des entretiens, examine des images vidéo et évalue les points de rencontre et de contact potentiels pour les hommes - y compris dans leur entourage familial.

Évasion forcée

D'après les investigations, les quatre hommes auraient maîtrisé un membre du personnel de la clinique samedi soir dernier. Ils l'auraient agressé, menacé de mort et forcé à ouvrir la grille.

Compte tenu du "danger imminent pour la vie", un employé de sécurité a ouvert le verrou, comme l'ont rapporté les exploitants de l'établissement, le district de Basse-Bavière. Après l'attaque, les quatre détenus ont quitté le membre du personnel blessé et se sont enfuis à pied.

Infractions : prise d'otage et coups et blessures graves

Les autorités ont considéré les hommes comme dangereux en raison de leurs actions lors de l'évasion et de la dynamique du groupe. Par conséquent, un mandat d'arrêt a été délivré contre eux. Le parquet et la police criminelle enquêtent sur des soupçons de prise d'otage et de coups et blessures graves. Selon la police, les hommes étaient en détention préventive au BKH pour des infractions à la propriété et à la drogue.

Les autorités exhortent les citoyens à éviter les individus suspects et à appeler plutôt le numéro d'urgence 110.

Confirmation de l'arrestation

Le parquet de Regensburg ne cherche pas seulement l'extradition du criminel arrêté vers l'Allemagne, mais aussi pour les trois fugitifs restants. L'incident d'évasion forcée s'est produit à l'hôpital district de Straubing, en Allemagne.

