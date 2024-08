- Un fourgon s'écrase contre un arbre à Lebach, cinq blessés graves

Tous les cinq occupants d'un petit transporteur ont été gravement blessés dans un accident à Lebach (district de Saarlouis). Le véhicule, à proximité du terrain de sport, a quitté la route et a heurté de front un arbre, selon la police. Le conducteur de 75 ans, ainsi que les passagers âgés de 19, 23, 27 et 49 ans, ont subi des blessures graves et ont été hospitalisés dans plusieurs cliniques en Sarre et une à Trèves.

Le véhicule appartenait à une société de transport de passagers. Les témoignages et les entretiens avec les passagers suggèrent qu'un problème de santé du conducteur a probablement causé l'accident. Aucun autre véhicule n'était impliqué et il n'y a pas de soupçon de malveillance. L'influence de l'alcool ou de drogues est encore en cours d'investigation.

Les dommages estimés du petit transporteur s'élèvent à environ 40 000 euros. Deux hélicoptères de secours, cinq médecins urgentistes, six ambulances et trois véhicules de pompiers avec dix personnels de Lebach ont été déployés. La route a été fermée pendant plusieurs heures.

L'accident a entraîné l'hospitalisation de tous les occupants dans plusieurs cliniques. Les efforts pour déterminer si l'alcool ou les drogues ont joué un rôle dans l'incident se poursuivent.

