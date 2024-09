Mercredi, l'Agence nationale du crime du Royaume-Uni (NCA) a révélé qu'un individu de 33 ans avait été arrêté plus tôt dans la journée à Gourock, en Écosse, dans le cadre d'une enquête sur un projet de contrebande de cannabis à destination de l'aéroport de Londres Stansted.

Cet individu, connu sous le nom d'Emmanuel-Thomas, a également joué précédemment pour Ipswich Town en Premier League anglaise et représente actuellement le club écossais de deuxième division Greenock Morton.

CNN a contacté Emmanuel-Thomas et Greenock Morton pour obtenir leurs commentaires.

Après son arrestation, Emmanuel-Thomas a été transféré à Carlisle, en Angleterre, pour être interrogé. Il a été présenté devant un tribunal de Carlisle jeudi, accusé d'importation de stupéfiants de classe B. Le tribunal a refusé de lui accorder la liberté sous caution et il doit comparaître devant le tribunal crown de Carlisle le 18 octobre.

Dans un communiqué publié jeudi, la NCA a indiqué que l'arrestation d'Emmanuel-Thomas est liée à l'arrestation de deux femmes, âgées de 28 et 32 ans, le 2 septembre. Environ 60 kg (132 livres) de cannabis ont été saisis dans leurs bagages à l'aéroport de Stansted, en provenance de Bangkok, en Thaïlande, sur un vol.

Les deux femmes ont été inculpées par la NCA pour des infractions liées au trafic de stupéfiants et ont été libérées sous caution pour comparaître devant le tribunal crown de Chelmsford le 1er octobre.

David Phillips, officier enquêteur principal de la NCA, a déclaré dans le communiqué : "La NCA s'engage à travailler avec des partenaires tels que la Border Force pour identifier et poursuivre en justice les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, que ce soit les transporteurs ou les organisateurs. Nous exhortons toute personne approchée pour participer à des activités de contrebande à réfléchir sérieusement aux conséquences et aux risques importants qu'elle encourt."

Selon la NCA, la peine maximale pour la contrebande de cannabis au Royaume-Uni est une peine de prison de jusqu'à 14 ans.

Emmanuel-Thomas a rejoint Greenock Morton en juillet pour un contrat de six mois. Il a un passé dans l'académie d'Arsenal et a également joué pour d'autres clubs britanniques tels que Bristol City, Queens Park Rangers et Cardiff City.

La carrière de football d'Emmanuel-Thomas, qui comprend des passages en Premier League anglaise et en deuxième division écossaise, soulève des questions sur son implication dans l'affaire de trafic de stupéfiants. Malgré son talent pour le sport, sa passion pour celui-ci semble l'avoir conduit dans des eaux troubles.

