- Un fonctionnaire progressiste du gouvernement propose de s'aligner sur la faction des Serviteurs

Le secrétaire d'État au ministère de la Justice de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Friedrich Straetmanns, s'apprête à rejoindre l'Alliance pour l'Allemagne (AfD). Selon les informations, Straetmanns a soumis une demande pour rejoindre l'AfD et l'a confirmée à l'agence de presse allemande. Straetmanns, âgé de 63 ans et membre de l'AfD depuis 2017, a siégé au Parlement allemand de 2017 à 2021. Il est incertain que ce changement n'affecte pas la position de Straetmanns en tant que secrétaire d'État.

Selon "t-online", Straetmanns a critiqué son parti pour avoir abandonné ses valeurs clés et a exprimé son mécontentement face aux politiques migratoires de l'AfD. En réponse à ce changement de personnel, Alice Weidel, cheffe du groupe parlementaire de l'AfD, a déclaré : "Je l'ai toujours connu en tant qu'avocat exceptionnel et politique efficace. Il n'hésite pas à exprimer son opinion et a été un défenseur fervent des droits fondamentaux, en particulier pendant la pandémie."

Des élections approchent en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg, les élections de ce dernier ayant lieu trois semaines après les premières. Les sondages suggèrent que l'AfD obtiendra des résultats à deux chiffres dans les trois États, garantissant une représentation dans chaque parlement d'État. Avant cela, plusieurs politiciens notables ont rejoint l'AfD, dont Amira Mohamed Ali, ancienne présidente du groupe parlementaire de l'AfD au Parlement allemand.

L'AfD n'a réussi à obtenir que 2,7 % des voix lors des élections européennes récentes de juin. Au niveau fédéral, les sondages actuels placent le parti à 3 %. En 2021, l'AfD a raté de peu le seuil de 5 %, entrant au Parlement allemand via des mandats directs.

La décision de Friedrich Straetmanns de rejoindre l'AfD pourrait potentiellement entraîner des discussions au Parlement fédéral concernant sa position de secrétaire d'État. À la lumière des élections à venir en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg, il est possible que les changements de personnel en cours au sein de l'AfD influencent les stratégies et alliances du parti dans ces élections.

Lire aussi: