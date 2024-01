Un fonctionnaire du ministère de l'éducation démissionne en raison de l'approche de l'administration Biden à l'égard de la guerre entre Israël et le Hamas

La démission de Tariq Habash, conseiller politique au bureau de la planification, de l'évaluation et de l'élaboration des politiques du ministère de l'environnement, intervient alors que le conflit - qui a éclaté avec les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre - approche de son troisième mois sans aucun signe d'apaisement et fait suite à un précédent départ public de l'administration concernant sa gestion de la guerre.

"Il va sans dire que toute violence à l'encontre de personnes innocentes est horrible. Je pleure chaque perte, qu'elle soit israélienne ou palestinienne", a déclaré M. Habash dans la lettre de deux pages adressée au secrétaire d'État à l'éducation, Miguel Cardona, "mais je ne peux pas représenter une administration qui n'accorde pas la même valeur à toutes les vies humaines. Je ne peux pas rester silencieux alors que cette administration ferme les yeux sur les atrocités commises contre des vies palestiniennes innocentes".

Interrogé sur la démission de M. Habash, un porte-parole du ministère de l'éducation a déclaré : "Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs".

S'adressant à Abby Phillip de CNN mercredi, M. Habash a directement mis en cause le président Joe Biden.

"Le refus du président d'appeler à un cessez-le-feu immédiat et permanent est insoutenable au regard de la conviction de millions d'Américains à travers ce pays", a-t-il déclaré lors de l'émission "NewsNight".

M. Biden a été soumis à des pressions croissantes pour qu'il appelle à un cessez-le-feu dans le conflit. Le président a fait valoir son soutien à Israël pour qu'il se défende, mais il a également mis l'accent sur les efforts déployés par son administration pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Il a également exhorté Israël à s'efforcer de sauver des vies civiles, tout en avertissant que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, risquait de perdre le soutien de la communauté internationale à la suite du bombardement de Gaza.

Le mois dernier, le président a déclaré que les États-Unis "continueront à jouer un rôle de premier plan dans l'aide humanitaire aux civils palestiniens innocents, afin d'insister auprès de nos amis, de nos amis israéliens, sur la nécessité de protéger la vie des civils".

La démission de M. Habash fait suite à celle de Josh Paul, ancien fonctionnaire du département d'État, qui a annoncé en octobre son départ "en raison d'un désaccord politique concernant la poursuite de notre assistance létale à Israël".

M. Habash a fait appel à M. Biden : "C'est lui qui a le pouvoir, par un simple coup de téléphone, de mettre fin à cette violence, d'exiger du gouvernement israélien qu'il mette fin à la violence aveugle contre les Palestiniens", a-t-il déclaré à Phillip.

Depuis le début de la guerre, l'offensive israélienne à Gaza a tué au moins 22 000 Palestiniens, selon le ministère de la santé dirigé par le Hamas.

En tant qu'Américain d'origine palestinienne, M. Habash a déclaré dans sa lettre qu'il avait apporté "une perspective critique et sous-représentée" aux "travaux en cours de l'administration Biden sur l'équité et la justice".

Dans sa lettre, M. Habash souligne également l'impact du conflit aux États-Unis, où "les étudiants juifs, musulmans et arabes des campus universitaires ont déclaré se sentir moins en sécurité".

"Le ministère de l'éducation doit jouer un rôle actif en soutenant les établissements qui répondent aux besoins des étudiants, des enseignants et du personnel. Il s'agit notamment de protéger tous les étudiants qui choisissent d'exercer leur droit au premier amendement pour s'engager dans des actions non violentes, notamment en exprimant leur solidarité avec les Palestiniens de Gaza qui ont énormément souffert au cours des dernières semaines et pendant des années avant la violence actuelle", a-t-il écrit.

Depuis le début de la guerre, des centaines de manifestations et de contre-manifestations ont eu lieu sur les campus universitaires, dont certaines ont pris un tour violent. Depuis le 7 octobre, le ministère de l'éducation a lancé un nombre sans précédent d'enquêtes au titre du titre VI sur les campus universitaires, notamment à l'université de Harvard et à l'université de Pennsylvanie, après avoir reçu des plaintes concernant des incidents présumés d'antisémitisme et d'islamophobie.

Jason Seher, Samantha Waldenberg, Ariel Edwards-Levy, Matt Egan, Camila DeChalus, Kevin Liptak, MJ Lee, Alex Marquardt et Jennifer Hansler ont contribué à ce reportage.

