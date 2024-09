- Un fonctionnaire du gouvernement déforme le parcours du véhicule électrique de Volkswagen: leur trajectoire est correcte

Olaf Lies, ministre économique de Basse-Saxe, est d'accord avec l'accent mis par Volkswagen sur les véhicules électriques, malgré les mesures d'économies intensifiées. Selon Lies, membre du parti SPD, les transformations passent souvent par des hauts et des bas, et nous sommes actuellement dans une période difficile. Cependant, Lies maintient que la voie vers la mobilité électrique est la bonne.

Au contraire, il suggère que mettre fin aux innovations et prolonger la vente de moteurs à combustion pourrait être une erreur, qui laisserait finalement derrière elle. Il affirme clairement que cela serait la mauvaise décision.

Lies souligne l'importance de cette question, mentionnant l'impact potentiel sur des centaines de milliers d'emplois.

Il soutient également les idées du ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck (Les Verts) pour stimuler l'achat de voitures électriques en offrant des incitations sur le marché. Lies note que de telles mesures peuvent stimuler les ventes. Récemment, l'enregistrement de nouvelles voitures électriques en Allemagne avait Significativement diminué suite à la suspension des subventions gouvernementales.

En discutant du rôle de Volkswagen en Basse-Saxe et en Allemagne, Lies met en avant son importance immense. Volkswagen, étant le plus grand employeur industriel de Basse-Saxe, est responsable de centaines de milliers d'emplois directs et indirects en Allemagne, ainsi que d'un rôle crucial dans l'innovation et la durabilité future.

Le principal objectif de Lies en tant que ministre économique est de garantir que les sites de Volkswagen en Basse-Saxe ne seulement survivent mais prospèrent. Il souhaite assurer des emplois durables, à la fois chez Volkswagen et dans sa chaîne d'approvisionnement, et maintenir l'industrie automobile comme industrie principale en Basse-Saxe. Volkswagen a six sites en Basse-Saxe : Wolfsburg, Hanovre, Brunswick, Emden, Salzgitter et Osnabrück.

Le lundi, Volkswagen a déclaré qu'elle ne pouvait pas exclure la fermeture d'une usine en Allemagne ou la réduction des effectifs pour des raisons opérationnelles. La société n'a pas fourni plus d'informations sur ses plans d'économies lors d'une réunion avec les travailleurs à Wolfsburg.

Malgré la période difficile dans la transition vers la mobilité électrique, Lies croit que se concentrer sur cette voie est crucial, car mettre fin aux innovations pourrait laisser derrière elle. De plus, Lies met en avant l'impact potentiel de ce changement sur la concentration sur des centaines de milliers d'emplois dans l'industrie automobile.

