Un fils espère que les restes retrouvés dans une camionnette immergée appartiennent à sa mère, disparue il y a près de 12 ans.

Les détectives ont contacté la famille de Lemire et "attendent l'identification positive des restes humains qui ont été trouvés dans le véhicule", a déclaré la police d'Orlando à CNN dans un communiqué mardi.

Mme Lemire a disparu en mai 2012 après un rendez-vous galant, avait rapporté à l'époque l'agence WESH, affiliée à CNN.

L'organisation bénévole Sunshine State Sonar a passé les 17 derniers mois à rechercher 63 plans d'eau. Timothy Lemire, le fils de la jeune femme, a déclaré que le dernier signal émis par son téléphone portable avait aidé le groupe à restreindre la zone de recherche.

Grâce au sonar - une technologie qui utilise les ondes sonores pour localiser des objets dans des étendues d'eau - le groupe a trouvé une correspondance le 30 décembre dans un étang près d'une sortie de Disney World sur l'Interstate 4 à Kissimmee, en Floride. Ils ont effectué des recherches le week-end dernier et ont localisé un monospace immergé dans 4 mètres d'eau.

Dans un rapport d'accident publié dimanche, la Florida Highway Patrol a déclaré que la camionnette Ford Freestar 2004 "circulait sur la bretelle de sortie de la State Road 417 en direction du sud vers World Drive. Pour des raisons inconnues, le véhicule est sorti de la chaussée sur la gauche et s'est retrouvé dans un bassin de rétention" et a été "complètement submergé par l'eau".

Il est confirmé que la camionnette est liée à l'affaire Lemire, a déclaré la police. CNN a contacté le bureau du médecin légiste pour plus d'informations.

Timothy Lemire a déclaré à CNN qu'il croyait fermement que les restes du véhicule appartenaient à sa mère.

"Les vêtements qu'elle portait ce jour-là, son téléphone portable et son portefeuille avec ses papiers d'identité ont été retrouvés dans son sac à main dans la camionnette", a déclaré Timothy Lemire. "Elle était la seule à conduire ce véhicule cette nuit-là et a été la seule à être retrouvée dans la camionnette.

Il a déclaré que cela lui apportait du réconfort, ainsi qu'à sa famille.

"J'ai des sentiments partagés à propos de tout cela. Je suis heureux qu'elle n'ait pas été assassinée, kidnappée ou même agressée. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé", a-t-il déclaré.

"Ma mère était une personne extraordinaire. Elle avait un cœur énorme et aurait fait n'importe quoi pour n'importe qui. Ma mère était une personne à qui tout le monde pouvait parler. Elle souriait toujours et semblait toujours heureuse. Elle me manque de plus en plus chaque jour. Je me sens mieux si nous savons ce qui s'est passé, mais j'ai encore l'impression d'être dans un état de rêve. Je ne sais pas comment le prendre", a-t-il ajouté.

Chenelle Woody et Cara Lynn Clarkson de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com