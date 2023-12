Un film indien récompensé aux Oscars pour la première fois pour la meilleure chanson

Louée pour sa chorégraphie dynamique et son air entraînant, la chanson, qui a déjà remporté un Golden Globe, est tirée du film "RRR", un drame en langue telugu dont l'action se déroule pendant la lutte de l'Inde pour son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne.

Lors de la 95e cérémonie des Oscars, dimanche soir, "Naatu Naatu", composée par M.M. Keeravani et dont les paroles ont été écrites par Chandrabose, a battu à la fois "Hold My Hand" de Lady Gaga, tirée de "Top Gun : Maverick" et "Lift Me Up" de Rihanna, tirée de "Black Panther : Wakanda Forever" de Rihanna.

En acceptant le prix, Keeravani a déclaré : "J'ai grandi en écoutant les Carpenters et me voilà avec les Oscars", avant de chanter son discours sur l'air de "Top of the World" des Carpenters. Chandrabose a simplement ajouté : "Namaste".

Plus tôt dans la soirée, les chanteurs Rahul Sipligunj et Kaala Bhairava ont interprété "Naatu Naatu", tandis que des danseurs recréaient une scène énergique du film qui a inspiré d'innombrables mèmes.

La star de Bollywood Deepika Padukone, qui a présenté le spectacle, a qualifié la chanson de "banger total".

Réagissant à la victoire sur Twitter, la star du film, Ram Charan, a écrit : "Nous avons gagné ! Nous avons gagné en tant que cinéma indien ! Nous avons gagné en tant que pays ! Les Oscars reviennent à la maison !"

Dans une déclaration plus longue publiée sur la plateforme, Charan a décrit le film comme un "chef-d'œuvre" et la chanson comme "une émotion à travers le monde".

Un compositeur indien avait déjà remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale avec "Jai Ho" de "Slumdog Millionaire", mais ce film était une production essentiellement britannique.

En revanche, "RRR" est une production indienne de bout en bout - et une vitrine pour Tollywood, l'une des industries cinématographiques indiennes non-Bollywood qui se concentre principalement sur les productions en langue Telegu plutôt que sur les films en hindi.

À la suite de cette victoire, le Premier ministre indien Narendra Modi a tweeté : La popularité de "Naatu Naatu" est mondiale. Ce sera une chanson dont on se souviendra pendant des années".

"L'Inde est ravie et fière", a ajouté M. Modi.

L'équipe à l'origine du film s'est exprimée sur Twitter pour célébrer l'événement.

"Aucun mot ne peut décrire ce moment surréaliste. Nous le dédions à tous nos incroyables fans à travers le monde. Merci ! Jai Hind", ont-ils écrit, reprenant un cri de ralliement populaire qui signifie "Victoire de l'Inde".

L'industrie cinématographique indienne produit chaque année des dizaines de milliers de films en plusieurs langues, et "RRR", qui signifie "Rise, Roar, Revolt", est le quatrième film le plus rentable du pays, selon IMDB, avec près de 155 millions de dollars gagnés dans le monde entier.

Ce film historique fantastique de trois heures présente des séquences d'action sauvage, des explosions, des batailles épiques, des numéros de danse complexes et un homme luttant contre un tigre.

Un extrait du film montrant les superstars Telugu Charan et N. T. Rama Rao Jr, connu sous le nom de Jr NTR, dansant en parfaite synchronisation avec les paroles, a été visionné plus de 125 millions de fois sur YouTube.

Source: edition.cnn.com