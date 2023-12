Un feu de paille incompétent : Le GOP du Michigan secoué par la tourmente financière et les querelles intestines

Cet événement est généralement une source de revenus pour son sponsor, le parti républicain du Michigan, qui contribue à financer les efforts de mobilisation et les campagnes visant à faire élire des républicains dans l'ensemble de l'État.

Mais la conférence de cette année a été résolument différente.

Le seul candidat à la présidence à s'être présenté était Vivek Ramaswamy, dont les sondages ne dépassaient pas les 10 %. Parmi les orateurs figuraient Kari Lake, candidate malheureuse au poste de gouverneur de l'Arizona, Zuby, un rappeur britannique qui apparaît parfois sur Fox News, et le provocateur conservateur Dinesh D'Souza, qui ne s'est finalement pas présenté.

L'acteur Jim Caviezel, promoteur des théories conspirationnistes QAnon, qui a eu un film à succès cet été, mais qui est peut-être plus connu pour avoir joué Jésus dans "La Passion du Christ" il y a 20 ans, a été la plus grande attraction du festival. Il a été payé 110 000 dollars pour participer à l'événement et prononcer un discours de 25 minutes.

L'événement a été tout simplement "un désastre", a déclaré Warren Carpenter, membre actif du parti et ancien président de district.

Et il était emblématique de problèmes plus profonds au sein du parti de l'État du Michigan.

Un examen par CNN de documents et des entretiens avec plus de 20 responsables actuels et anciens du parti montrent que le parti républicain dans cet État clé du champ de bataille s'est empêtré dans une tourmente financière, des luttes intestines et des appels à une nouvelle direction, moins d'un an avant l'élection présidentielle de 2024.

Kristina Karamo - une ancienne professeure de community college à l'expérience politique limitée - a pris la tête du parti de l'État en février après avoir mis en avant des théories de conspiration électorale d'extrême droite et promis de mettre fin à la dépendance du parti à l'égard des donateurs traditionnels fortunés.

Aujourd'hui, certains des membres du parti pro-Trump qui ont voté pour Karamo se sont méfiés de son leadership et accusent son administration de travailler à la destruction du parti en ne parvenant pas à collecter des fonds et en suscitant des divisions au sein de la base du parti.

Des dizaines de membres du comité d'État du parti ont signé une pétition appelant à une réunion à la fin du mois pour envisager la révocation de Mme Karamo et de certains de ses adjoints.

"Si j'avais su que Kristina Karamo se révélerait être une telle poubelle tyrannique et incompétente, je n'aurais jamais travaillé aussi dur pour la faire élire. Je m'en excuse", a écrit Dawn Beattie, membre du comité d'État, dans un courriel envoyé le mois dernier à ses collègues républicains et obtenu par CNN.

L'état désastreux des finances du parti, qui a fait la une des journaux locaux, dont The Detroit News, pendant des mois, a récemment été résumé dans un rapport concluant que Karamo avait poussé l'organisation "au bord de la faillite". Le rapport, commandé par M. Carpenter, ancien président de district du parti, et communiqué à CNN, comprend des documents internes qui suggèrent que le parti a enregistré un revenu net de seulement 71 000 dollars entre mars et novembre et qu'il avait plus de 600 000 dollars de dettes le mois dernier.

Mme Karamo, qui n'a pas répondu aux demandes de commentaires de CNN, a déclaré qu'elle "corrigeait le tir" du parti, qui, selon elle, avait des centaines de milliers de dollars de dettes lorsqu'elle en a pris la direction et avait perdu plusieurs élections précédentes sous l'ancienne direction alors qu'il disposait de millions de dollars en caisse.

Néanmoins, les consultants politiques affirment que des partis d'État efficaces - qui organisent des campagnes de vote et d'autres efforts locaux - sont souvent essentiels pour remporter des élections serrées. L'ancien président Donald Trump a remporté le Michigan en 2016, mais a perdu face à Joe Biden en 2020. Un récent sondage de CNN a révélé que Trump avait 50% de soutien dans l'État contre 40% pour Biden.

"Vous voulez un parti d'État qui fonctionne à plein régime, puis vous voulez un candidat fort qui peut gagner", a déclaré Doug Heye, stratège du GOP et ancien directeur de la communication du Comité national républicain. "Si vous avez un problème avec l'un ou l'autre de ces deux éléments, cela peut être l'une des choses qui font pencher la balance dans une course.

Une source proche de la campagne de Trump a décrit le GOP actuel du Michigan comme un gâchis et n'a pas indiqué une quelconque loyauté envers Karamo, notant que la plupart des républicains du Michigan qui pourraient la remplacer étaient également pro-Trump.

Une vraie affaire

Mme Karamo a acquis une certaine influence politique dans le Michigan en affirmant à plusieurs reprises qu'elle avait été témoin de fraudes lors de l'élection de 2020, alors qu'elle servait d'opposante aux sondages. Une enquête du Sénat du Michigan menée par les républicains a conclu l'année suivante qu'il n'y avait "aucune preuve" de fraude généralisée lors de cette élection, mais cela n'a pas découragé Karamo.

Elle a participé à des rassemblements MAGA et a mené une campagne ratée pour le poste de secrétaire d'État du Michigan en 2022 avec de fausses affirmations telles que l'idée que les "autoritaires" à l'intérieur des États-Unis croient "que s'ils peuvent corrompre les systèmes électoraux des champs de bataille, ils peuvent contrôler l'Amérique". Ce complot infâme est réel et il est en train de se produire".

Elle s'est ensuite présentée à la présidence du parti républicain du Michigan sur la base d'un programme de réforme électorale et d'une promesse d'opposition aux principaux donateurs du parti.

Lors d'un débat avec d'autres candidats à la présidence du parti républicain du Michigan en janvier, elle a déclaré : "Vous êtes obligés de faire ce qu'ils demandent pour obtenir leurs fonds, et nous finissons par détruire le pays plus lentement que les démocrates".

En février, après trois tours de scrutin lors d'une convention du parti qui a duré 11 heures, Mme Karamo a été élue présidente. Son élection signifie que les présidents du parti républicain du Michigan et du parti démocrate du Michigan sont tous deux des femmes noires.

De nombreux conservateurs de l'État ont célébré l'ascension de Mme Karamo comme une bouffée d'air frais.

Mark Forton, président du parti républicain du comté de Macomb, a déclaré à CNN : "Elle avait l'air d'une vraie femme".

Mais après son élection, le parti a été secoué par des problèmes financiers et des accusations.

L'ancien président de la commission du budget a publié en juin une déclaration selon laquelle les dépenses du parti étaient si disproportionnées par rapport aux revenus qu'elles nous mettaient sur la voie de la faillite et que les efforts visant à mettre en place des limites de dépenses responsables se heurtaient à l'opposition catégorique de la présidente Karamo et du petit cercle d'agents qui l'entourent.

Un autre membre de la commission du budget, qui a démissionné, a écrit dans une déclaration à Karamo que le parti était confronté à un "défaut de paiement imminent sur la ligne de crédit".

Cette inquiétude semble avoir été justifiée. Le mois dernier, un avocat de la Comerica Bank a envoyé une "notification de défaut" au parti pour défaut de paiement des intérêts sur un capital de 509 009 dollars, comme le montrent les archives.

Mme Karamo et les dirigeants locaux du parti sont maintenant plongés dans un réseau de théories de conspiration amères visant les uns et les autres. Certains de ses détracteurs prétendent que Mme Karamo fait partie d'un complot malveillant, tandis que ses défenseurs font les mêmes allégations à propos de ses détracteurs.

"Pour dire les choses simplement, nous nous sommes fait avoir. Nous avons affaire à un groupe de personnes qui s'efforcent de détruire le MIGOP avant l'année électorale très importante de 2024. Ce n'est pas une coïncidence si cela se produit cette année", a déclaré M. Forton, du comté de Macomb, dans une déclaration conjointe avec son vice-président, dans laquelle ils ont appelé à l'éviction de Mme Karamo en novembre.

Ken Beyer, président de la quatrième circonscription du parti, a défendu Mme Karamo et a affirmé que l'establishment du parti avait refusé de la soutenir depuis le début de son mandat. Il a affirmé avoir entendu de la part d'une personne impliquée dans l'administration précédente du parti, qu'il a refusé de nommer, que la direction avait permis à Karamo de devenir présidente "parce qu'ils pensent qu'ils peuvent la faire échouer plus tôt" qu'un autre candidat de la base.

C'est comme s'ils tiraient le tapis sous les pieds de Kristina et qu'ils disaient ensuite : "Regardez, elle est tombée"", a déclaré M. Beyer à CNN. "Ils ont causé le problème et ont ensuite rejeté la faute sur Kristina.

Interrogé sur les obstacles rencontrés par le parti lors d'une réunion en octobre, M. Karamo a déclaré : "Encore une fois, cette histoire d'État profond est très réelle", selon un enregistrement de l'événement.

Ron Weiser, ancien président du Michigan GOP, a expliqué à CNN pourquoi il pense que les donateurs traditionnels n'ont pas soutenu financièrement le parti sous Karamo.

"D'une part, je ne pense pas qu'elle demande, ce qui est fondamental, et d'autre part, même si elle le faisait, je ne pense pas que les gens auraient confiance pour donner", a déclaré M. Weiser. "Il faut quelqu'un d'expérimenté qui puisse être un PDG et qui puisse lever les fonds nécessaires pour faire ce que le parti fait le mieux.

Controverse sur la conférence

Pour de nombreux membres de longue date du parti, la conférence de Mackinac - qui se tient sur une île du nord du Michigan - est perçue comme un soutien constant au moral et aux finances du parti, en partie grâce à la présence de participants de haut niveau. En 2015, par exemple, cinq candidats républicains à la présidence ont assisté à la conférence, dont le sénateur Ted Cruz et l'ancien gouverneur de Floride Jeb Bush.

"La foire de l'État de l'Iowa est ce qui s'en rapproche le plus, c'est donc un joyau pour notre État", a déclaré M. Carpenter. Il a qualifié l'événement de cette année de "désastre", notamment parce que des intervenants extérieurs, comme l'acteur Caviezel, ont été rémunérés, alors que les candidats à la présidence ont traditionnellement prononcé des discours gratuitement, voire en contribuant à couvrir les frais.

Le fait que M. Ramaswamy ait été le seul candidat à la présidence à participer à l'événement cette année a semblé décevant. Hassan Nehme, actuel vice-président du parti, a déclaré lors d'un débat enregistré après la conférence que d'autres candidats à la présidence avaient exprimé le souhait d'y participer, mais que Karamo et un autre collègue avaient rejeté ces offres. "Ils voulaient que cette conférence soit différente, alors nous n'avons pas bien organisé les choses", a-t-il déclaré.

Lors d'une autre réunion, Mme Karamo a déclaré qu'il était "faux" que son administration n'ait pas contacté les candidats, et elle a qualifié la conférence de "bénéfice net", mais a ajouté : "Aurions-nous aimé en tirer beaucoup plus d'avantages ? Oui", selon un enregistrement.

Dans le sillage de la conférence, une autre controverse est apparue. Une feuille de calcul classant des centaines de volontaires potentiels pour la conférence sur une échelle de un à quatre a commencé à circuler parmi les membres du parti. Le numéro un du tableau signifiait "Patriote", tandis que le numéro quatre signifiait "Moi d'abord ou RINO...", un acronyme signifiant "Républicain de nom seulement".

En octobre, Mme Karamo a déclaré qu'elle n'avait rien à voir avec ces classements et a accusé un "volontaire temporaire" de les avoir créés. Dans une interview séparée la semaine dernière, elle a qualifié ses détracteurs de "moi d'abord" et a tourné en dérision la faction "RINO" du parti.

Bree Moeggenberg, membre du comité d'Etat, a déclaré que ce tableau s'inscrivait dans une culture plus large de division sous Karamo.

"Elle nous a privés de nos droits", a déclaré Mme Moeggenberg à CNN. "Elle a repoussé les RINO en tant que tels. Elle a repoussé tous les côtés de l'establishment. Elle a repoussé la base".

Joel Studebaker, chef adjoint du personnel du parti, a admis dans une interview que la collecte de fonds avait été un défi et a déclaré qu'il pensait que le parti avait collecté moins d'un million de dollars cette année. Interrogé sur le paiement de l'acteur Caviezel, il a déclaré : "Est-ce que je lui paierais 110 000 dollars personnellement ? Probablement pas. Je pense qu'il s'agirait d'un montant inférieur, mais je sais aussi que nous avions du mal à obtenir des orateurs".

Mais M. Studebaker a ajouté que M. Caviezel avait insufflé de l'énergie à la conférence et qu'il s'était exprimé devant une salle comble. De manière plus générale, il a comparé la situation actuelle du parti à celle d'une organisation en démarrage, dans laquelle son équipe a commencé avec des dettes et des actifs limités.

"Nous arrivons à la table avec presque aucune expérience politique et nous ne considérons pas cela comme une mauvaise chose, mais cela augmente la courbe d'apprentissage en termes de politique", a déclaré M. Studebaker, qui a ajouté que les détracteurs de M. Karamo au sein du parti ont également leur part de responsabilité dans l'état actuel du parti.

"Tout le monde veut faire porter le chapeau à Karamo. Dans cet État, dans ce pays, nous avons une mentalité de haut en bas. En réalité, il s'agit d'une discussion entre nous et le peuple", a-t-il déclaré.

"S'ils se retiraient et prenaient l'énergie qu'ils utilisent pour essayer de nous détruire et essayaient de nous aider avec leur expérience, nous ne pourrions pas les arrêter", a ajouté M. Beyer, président du quatrième district du parti, qui a rejoint M. Studebaker pour une interview sur CNN.

L'élection en ligne de mire

Les stratèges républicains estiment qu'il est essentiel de remporter le Michigan pour gagner la Maison-Blanche. C'est pourquoi il est crucial de disposer d'un parti organisé au niveau de l'État, capable de sensibiliser les électeurs, de soutenir les donateurs et d'apporter une aide logistique.

"Le Michigan s'est de plus en plus rapproché de la colonne des champs de bataille, voire de la colonne Trump, et les Républicains ont désespérément besoin de trouver une feuille de route pour gagner", a déclaré Dennis Lennox, stratège républicain du Michigan.

Les détracteurs de Karamo estiment qu'un changement de leadership est nécessaire pour que cela se produise.

"Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Ce qu'elle fait, en revanche, est plutôt insidieux", a déclaré Andy Sebolt, président de la deuxième circonscription du parti, qui a également présidé le comité politique du parti de l'État jusqu'à ce que Mme Karamo le démette de ses fonctions, après qu'il a déclaré avoir encouragé une plus grande transparence.

"Nous devrions avoir une chance de nous battre dans l'État du Michigan pour attribuer nos électeurs à un républicain. ... Avec ce chaos et l'aliénation des autres républicains, nous n'avons pas cette chance", a-t-il déclaré.

Linh Tran et Kristen Holmes de CNN ont contribué à ce reportage.

