- Un fervent supporter du Hertha, Reese, invite ses fans à le rejoindre au parc.

Fabian Reese de Hertha BSC a attiré l'attention de ses followers Instagram en invitant à une soirée détente dans un parc. "Ça vous dit de nous rejoindre pour quelques heures au parc ce soir ? Passez si vous êtes partants", a-t-il écrit dans un post, accompagnant la photo de lui et de sa petite amie. Les amis à quatre pattes sont les bienvenus, mais n'oubliez pas d'apporter vos propres rafraîchissements et encas.

Le joueur blessé a même fourni une carte indiquant le point de rendez-vous dans le Lietzenseepark de Berlin, situé dans le quartier de Charlottenburg. Curieux de savoir qui viendrait, Reese a interrogé ses followers dans un sondage et a été surpris par l'enthousiasme.

"Waouh, vous êtes géniaux !", a-t-il déclaré quelques heures plus tard. Il a décidé de ne pas annuler la réunion improvisée, encourageant tout le monde à prendre soin d'eux-mêmes et de leurs amis. "Respectons le parc et ne laissons pas de désordre derrière nous. J'ai hâte et je sais que ça va être une soirée géniale."

Reese est un joueur clé pour Hertha depuis l'été 2023 et a rapidement acquis une base de fans dédiée.

Les utilisateurs d'Instagram ont montré leur soutien à Fabian Reese en commentant son post. "Instagram est un excellent moyen de promouvoir ce genre d'événements", a noté un follower, tandis qu'un autre écrivait : "Je suis vraiment impatient de vous rejoindre au parc ce soir."

