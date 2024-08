- Un faux héritage de milliardaire aurait calomnié Shania Geiss.

Le jeune homme doit comparaître mercredi (13h30) devant le tribunal d'instance de Heilbronn, car il est accusé d'avoir prétendument créé une fausse impression sur les réseaux sociaux qu'il avait eu des relations sexuelles avec la star de la télé-réalité Shania Geiss (20). Le jeune homme est accusé de diffamation. Geiss a refusé de faire une déclaration avant le procès.

L'accusé, né en 1999, aurait publié sur son compte Instagram, suivi par environ 500 000 personnes, un faux transcript de chat prétendant avoir échangé des actes sexuels avec Geiss dans un club à Kitzbühel. Selon le tribunal, il savait qu'il n'y avait pas eu de rencontre entre eux, encore moins une impliquant des actes sexuels.

Des chats faux envoyés aux médias également ?

Le jeune homme aurait voulu se vanter de la supposée rencontre sexuelle auprès de ses followers, sachant que cela humilierait Geiss en public. Il aurait également envoyé les messages de chat faux à deux médias qui ont tous deux rapporté l'allegée rencontre sexuelle, selon le tribunal.

Sur son canal Instagram, le jeune homme se serait présenté comme un héritier milliardaire menant une vie luxueuse avec une fortune de 23 milliards d'euros. Cependant, le tribunal a déclaré que le jeune homme était en réalité un soldat avec un revenu modestement.

Famille de télé célèbre avec leur propre émission

La famille Geiss est devenue célèbre grâce à l'émission de télévision "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", qui donne un aperçu de leur vie de jet-set depuis 2011. Shania Geiss est la plus jeune fille de Robert et Carmen Geiss et a une sœur nommée Davina. La famille est originaire de Cologne mais vit dans la principauté de Monaco.

L'accusé, exprimant à plusieurs reprises ses excuses lors de l'audience, a déclaré : "Je suis désolé, je suis désolé" pour ses actions qui ont conduit à l'audience au tribunal. De plus, après avoir découvert que les messages de chat faux avaient également été envoyés à des médias, il a exprimé ses regrets, déclarant : "Je suis désolé, je suis désolé" pour l'humiliation supplémentaire infligée à Shania Geiss.

