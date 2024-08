Un expert rend un verdict dévastateur sur la qualité de l'eau de la Seine

Pour garantir la qualité de l'eau de la Seine et permettre aux athlètes de nager dedans, les organisateurs des Jeux olympiques de Paris affirment que c'est possible. Cependant, un expert a de sérieuses doutes. Il critique les méthodes de mesure obsolètes utilisées par les responsables.

La Seine était-elle assez propre pour que les athlètes de haut niveau puissent concourir pour des médailles olympiques dedans ? Paris et les organisateurs olympiques disent oui. Mais Dan Angelescu de la société Fluidion a de sérieuses doutes. Sa société analyse la qualité de l'eau de la Seine depuis des années à l'aide de méthodes de pointe, même aux endroits où les triathlètes ont couru ces derniers jours.

"Nos mesures montrent que la qualité de l'eau n'a jamais atteint la limite 'suffisante' du World Triathlon lors d'une journée de compétition", a déclaré Angelescu à Spiegel dans une interview.

Les organisateurs olympiques ont décidé de faire commencer les athlètes en se basant sur leurs propres données et les limites valides. Contrairement à sa société, la ville mesure à l'aide de méthodes obsolètes et suit un ensemble de règles obsolètes, selon Angelescu. En raison de leurs méthodes de mesure, la ville est "aveugle" à une grande partie de la charge bactérienne dans la Seine.

Méthode de mesure "pas assez fiable pour la Seine"

Il est intéressant de noter qu'il existe déjà une coopération officielle entre la ville et Fluidion : la société analyse la qualité de l'eau à l'espace de baignade publique La Villette pour le compte de la mairie. Cependant, la ville a explicitement refusé de travailler avec Fluidion pour les Jeux olympiques, selon Angelescu.

De plus, les données que Fluidion publie sur son propre site Web dans le cadre d'un projet "open source" ne sont pas utilisées par les responsables. Le Paris Media Centre a déclaré dans ce contexte que la méthode de mesure de Fluidion n'était "pas assez fiable et précise pour la Seine". Angelescu est perplexe face à cela et accuse la ville d'ignorer la science.

