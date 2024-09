- Un expert météorologique a mis en garde contre des pluies diluviennes similaires à celles de la vallée d'Ahr 2021.

En divers pays comme l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque et l'Autriche, il est possible que des conditions météorologiques sévères se produisent à court terme. Des précipitations intenses pourraient entraîner des inondations localisées, comme les prévisionnistes l'ont mis en garde. Ce type de précipitations rappelle à Dominik Jung, un expert météorologique, les fortes précipitations qui ont entraîné la catastrophe de la vallée de l'Ahr en 2021. La cause de ce phénomène météorologique est un système de basse pression qui se déplace de l'Adriatique vers l'Autriche et l'Europe de l'Est, en se déplaçant vers le nord.

Ce phénomène est appelé "Vb-low" par le service météorologique allemand, qui peut provoquer de fortes précipitations en été et des averses torrentielles en hiver.

Des patrons météorologiques imprévisibles

Cependant, prévoir une situation "Vb" peut être difficile, selon le météorologiste Bjoern Alexander dans une interview avec ntv. Par exemple, en se basant sur les calculs des derniers jours, le sud et le sud-est de l'Allemagne aurait été durement touché depuis vendredi. Avec plus de 200 litres d'eau par mètre carré, le risque d'inondations et de débordements, même à des niveaux catastrophiques, était élevé.

Actuellement, différents modèles météorologiques ont des prévisions variées quant à l'emplacement et à l'intensité des précipitations à venir. À ce jour, l'Autriche, la République tchèque et la Pologne font face à un potentiel de précipitations de 300 à 400 litres par mètre carré, ce qui pourrait entraîner des inondations le long de l'Elbe et d'autres régions.

Jörg Kachelmann : "La situation reste instable"

En revanche, l'Allemagne pourrait recevoir entre 60 et 250 litres de pluie par mètre carré d'ici lundi matin, selon les modèles. Selon les dernières prévisions, la région de Berchtesgadener Land, la forêt bavaroise et la Saxe orientale sont les plus susceptibles de recevoir de fortes précipitations. Dans le pire des scénarios, le météorologiste Alexander prévient d'un "développement critique à dangereux". Cependant, la plupart des modèles suggèrent que les plus fortes précipitations contourneront l'Allemagne.

Le présentateur météorologique Jörg Kachelmann a également mentionné qu'il n'y avait pas encore de signe que le sud de la Bavière soit sur le point d'être entirely submerged. Sur X (anciennement Twitter), il a écrit mardi matin : "Nous gardons un œil sur l'Oder, la Neisse et peut-être l'Elbe avec inquiétude, mais la situation reste instable pour des avertissements spécifiques."

