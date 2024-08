- Un examen révèle une consommation excessive de sucre chez les jeunes

Enfants et jeunes individus consomment toujours une quantité excessive de sucre, malgré une légère diminution de leur consommation de sucre par rapport aux années passées. Cette conclusion découle d'une étude menée par l'Université de Bonn, qui a analysé la consommation de sucre des enfants âgés de 3 à 18 ans. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit les sucres libres comme les sucres, tels que le miel, le sirop et les concentrés de jus de fruits, ajoutés par les fabricants ou lors de la préparation d'aliments ou de boissons à la maison.

Selon l'analyse récente, la consommation de sucres libres dans le groupe d'âge mentionné représente environ 11,7 % de leur apport énergétique journalier total. Cependant, les chercheurs suggèrent que cela pourrait être légèrement plus élevé que ce qui a été calculé dans l'étude. L'OMS et la Société allemande de nutrition recommandent un maximum de 10 %. En 2019, une réévaluation de la même série d'études a montré que la consommation de sucres libres avait diminué depuis 2005 et était d'environ 16 % de l'apport énergétique journalier en 2016.

Recherche à long terme sur plus de 700 adolescents

Les données pour cette analyse proviennent de l'étude "Dortmund Nutritional and Anthropometric Longitudinally Designed" (Donald), qui collecte des informations sur l'alimentation des adolescents depuis 1985. Les participants documentent tout ce qu'ils mangent et boivent une fois par an pendant trois jours consécutifs. À partir des 4 218 registres alimentaires de trois jours de 751 enfants et jeunes individus âgés de 3 à 18 ans, collectés entre 2010 et 2023, les chercheurs de Bonn ont estimé la consommation de sucres libres.

Il y a des différences entre les groupes d'âge. "Nous remarquons une consommation relativement élevée de sucres libres, d'environ 15 %, particulièrement chez les adolescents âgés de 6 à 14 ans, qui diminue ensuite avec l'âge", a déclaré la cheffe de l'étude, Ute Nothlings. L'étude a été publiée dans la "European Journal of Nutrition".

Les chercheurs suspectent que la diminution de la consommation de sucre est due à une prise de conscience accrue des effets sur la santé des aliments sucrés, tels que les boissons sucrées. Cependant, la réduction de la teneur en sucre des aliments commerciaux due à la réformulation des produits peut également jouer un rôle.

Limites des données

Cependant, les chercheurs suspectent que la consommation réelle de sucre pourrait être plus élevée que celle indiquée par les données. Les participants peuvent avoir sous-estimé leur consommation de sucre en raison de l'auto-déclaration. Il est également possible que les participants aient consommé moins de sucre que d'habitude pendant les trois jours d'enregistrement en raison d'une prise de conscience accrue.

De plus, l'étude n'est pas représentative de la population entière, car les familles ayant un statut socio-économique plus élevé ont tendance à participer en raison de la conception

