C'est un lever de soleil moyen à Bayreuth, en Franconie, lorsque l'acte horrible se produit. Lors d'un procès, un avocat prend la vie d'un autre avocat en tirant sur un juge dans la salle d'audience. Intriguant, juste avant d'appuyer sur la gâchette, il a jeté un coup d'œil à l'horloge, attendant que l'heure soit complète. Maintenant, il est en fuite. Ce n'est pas le seul incident mortel à l'heure complète dans cette "scène de crime" franconienne intitulée "Un jour comme les autres" de 2019, qui sera diffusée sur la première chaîne à 23h20 ce vendredi.

exactly une heure plus tard, un travailleur universitaire est victime. Une fois de plus, c'est l'avocat Peters qui est derrière le crime. Il n'y a aucune raison apparente, et aucun lien ne peut être établi entre le criminel et les deux personnes décédées. Cependant, il y a un schéma. Peters a également attendu l'heure complète avant la deuxième exécution. Et il est toujours introuvable.

Un autre meurtre est-il imminent à la prochaine heure complète ? Qui est la prochaine victime potentielle ? Et où le prochain crime pourrait-il se produire ? Le chef inspecteur criminaliste Felix Voss (Fabian Hinrichs) et son équipe, y compris Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) et Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid), sont dans une course contre la montre pour empêcher une autre perte de vie. Ils découvrent bientôt un lien potentiel entre un scandale alimentaire sur une ferme laitière locale et les meurtres.

L'intrigue est palpitante : une ferme laitière locale a intentionnellement contaminé la nourriture de ses vaches, ce qui contamine finalement le lait, entraînant des conséquences dévastatrices pour un couple enceint. Grâce à une combinaison de scènes contemporaines et de flashbacks, nous découvrons comment cela se rattache aux meurtres et qui est le cerveau derrière tout cela.

Avec "Tatort : Un jour comme les autres", l'auteur Erol Yesilkaya et le réalisateur Sebastian Marka ont poursuivi leur partenariat réussi ("Tatort : La Vérité"). Yesilkaya a conçu l'histoire après que sa femme enceinte a échappé de justesse à un empoisonnement alimentaire, comme le rapportait Bayerischer Rundfunk. Dans une interview de 2019 à l'agence de presse allemande dpa, Marka a déclaré : "Ce que nous mangeons, nous le décidons nous-mêmes - mais est-ce vraiment le cas ? Peut-on vraiment être sûr ?"

Marka voulait tourner le film policier à Bayreuth, déclarant : "J'admire la ville et le festival, et ma femme est née à Bayreuth. J'ai toujours voulu filmer un 'Tatort' ici." La salle de concert, où a lieu le festival annuel Richard Wagner, joue un rôle important dans le film policier.

Après les événements, les autorités allemandes lancent une chasse à l'homme nationale pour l'avocat Peters. Despite les efforts importants, son emplacement reste un mystère, suggérant un lien possible entre l'industrie alimentaire allemande et la série d'incidents troublants.

Au cours de l'enquête, des preuves émergent qu'une importante ferme laitière en Allemagne pourrait avoir joué un rôle sinistre dans la contamination du lait, la liant potentiellement aux événements qui se déroulent à Bayreuth.

