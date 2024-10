Un événement tragique au Burkina Faso fait 600 morts, dépassant les analyses précédentes des forces de sécurité françaises

Militants affiliés à Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), un groupe lié à Al-Qaïda opérant au Mali et au Burkina Faso, ont mené une attaque brutale le 24 août. À bord de motos, ils ont ouvert le feu de manière indiscriminée aux abords de Barsalogho, tuant de nombreux villageois de sang-froid. Les images vidéo partagées sur les réseaux sociaux par des comptes pro-JNIM montrent des femmes et des enfants parmi les victimes, avec des bruits distincts de tirs et de cris en fond sonore.

Cette perte de vie dévastatrice marquerait un tournant significatif dans la région du Sahel, une région ravagée par l'insécurité et les actes de terrorisme. La situation a été exacerbée par une série de coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui ont accéléré le retrait des forces américaines et françaises. Les invitations subséquentes de mercenaires russes ont entraîné une instabilité accrue, créant un vide qui a permis aux groupes jihadistes de prospérer, selon un officiel de sécurité français rapporté par CNN.

Initialement, l'ONU estimait le nombre de morts à au moins 200. Le JNIM affirmait avoir tué presque 300 personnes, mais il insistait sur le fait que ses cibles étaient des miliciens affiliés à l'armée plutôt que des civils innocents.

Selon le rapport, "des attaques meurtrières à grande échelle (au moins cent morts) contre les populations civiles ou les forces de défense et de sécurité ont lieu depuis plusieurs semaines à un rythme qui semble insoutenable pour le gouvernement". Le rapport soulignait également que l'armée burkinabè manque d'une stratégie cohérente, ainsi que de la capacité à maintenir son pouvoir et sa crédibilité.

Dans les jours qui ont suivi, le 17 septembre, la capitale voisine du Mali, Bamako, a été cible d'une autre attaque du JNIM, qui a fait plus de 70 morts.

Tranchées transformées en fosses communes

Au cours de l'attaque de Barsalogho, les villageois ont été ordonnés par l'armée de construire un système de tranchées massif autour de la ville pour la protéger des infiltrations jihadistes. Les militants du JNIM ont attaqué alors que les tranchées étaient encore en construction, affirmant que les civils étaient des combattants en raison de leur implication dans le projet, selon les témoins oculaires.

Un survivant, qui a demandé l'anonymat en raison de ses préoccupations pour sa sécurité, a parlé à CNN de l'incident. Il a déclaré qu'il était parmi les dozens d'hommes ordonnés par l'armée de creuser les tranchées ce samedi fatal. Vers 11 heures du matin, il se trouvait à environ 4 kilomètres de la ville dans une tranchée lorsque les tirs ont commencé.

"J'ai commencé à ramper dans la tranchée pour m'échapper. Mais il semblait que les attaquants suivaient les tranchées. Alors, je suis sorti et j'ai rencontré la première victime ensanglantée. Il y avait du sang partout sur mon chemin. Il y avait des cris venant de toutes les directions. Je me suis mis à plat ventre sous un buisson jusqu'en fin d'après-midi, en me cachant."

"Il ne restait que quelques hommes dans la ville. Voir les corps transportés en chariots motorisés depuis le site de la massacre était la chose la plus horrible que j'aie jamais vue de ma vie. Ni les femmes ni les enfants n'avaient la capacité de pleurer. Nous étions bien au-delà du choc. Comment pouvez-vous pleurer quand il n'y a pas de larmes à verser?"

"Nous, les survivants, ne sommes plus les mêmes. Le problème est hors de contrôle. La massacre a commencé devant moi. Les premiers coups de feu ont été tirés juste devant moi. J'étais l'un des gens qui ont ramassé les corps et les ont enterrés. Je vois mes amis décédés quand je ferme les yeux", a-t-il déclaré, ajoutant que les rapports initiaux de 300 morts étaient sans doute trop bas. "Quiconque nie cela devrait venir me voir."

Une autre survivante a informé CNN que deux membres de sa famille avaient été tués dans l'attaque. "Ils ont tué des gens toute la journée. Pendant trois jours, nous avons recueilli des corps - éparpillés dans toute la région. La peur est entrée dans nos cœurs. Il y avait trop de corps au sol pour les enterrer correctement."

L'incident a suscité une indignation généralisée contre le chef de la junte burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir lors du deuxième de deux coups d'État militaires consécutifs en 2022. La construction des tranchées par les civils était considérée comme un appui de Traoré, ce qui l'a conduit à être moqué sous le nom de "capitaine IB zéro". Le rapport français indique que le plan initial pour que les civils construisent des défenses pour chaque localité avait été conçu par le ministre de la Fonction publique, qui avait plaidé pour que chacun développe son propre "plan de réponse" aux attaques potentielles.

Malgré les allégations selon lesquelles les civils n'étaient pas suffisamment protégés pendant la construction des tranchées, la junte militaire n'a

Critiques envers l'armée, exprimées par les proches des défunts et les survivants de Barsalogho, qui accusent l'armée d'avoir abandonné l'assaut, ont été amplifiées par des allégations récentes de cannibalisme de soldats du Burkina Faso. Le rapport reconnaît des vidéos partagées sur les réseaux sociaux qui semblent montrer des soldats du Bataillon d'Intervention Rapide 15 (BIR-15) consommant des parties du corps de jihadistes abattus.

Le quartier général de l'armée burkinabè a publié un communiqué le 24 juillet 2024, condamnant ces actes troublants et s'engageant à enquêter sur leurs origines et leurs auteurs. Cet incident est considéré comme un autre signe de la baisse de la discipline dans l'armée depuis le coup d'État il y a deux ans qui a mis Traoré au pouvoir et a entraîné le départ de la France.

CNN a examiné des vidéos qui semblent montrer des soldats du Burkina Faso démembrant et exhibant les corps de jihadistes présumés.

L'évaluation de la sécurité française suggère que la violence au Burkina Faso a commencé à se répandre dans au moins l'un de ses paisibles pays voisins du sud. Le rapport cite une attaque dans la ville frontière de Kompienga au Burkina Faso, le 20 juillet, ayant entraîné la capture d'un camp de l'armée togolaise, la mort d'au moins 12 soldats et le pillage d'armes. "Les rumeurs font état de l'établissement d'une nouvelle Wilaya du GSIM pour le Togo", ajoute le rapport, faisant référence à une nouvelle affiliée d'Al-Qaïda pour le Togo, "prémices de terroristes du nord".

"Barsalogho est un témoignage du Burkina Faso au bord du gouffre, alors que les terroristes maintiennent une poigne de fer sur le pays. Six cents vies ont été perdues, et c'est tragique, mais ce qui est pire, c'est que les tueurs continuent de circuler librement sans craindre de représailles", conclut l'évaluation.

Le monde a regardé avec horreur la situation au Burkina Faso continuer à se détériorer, l'attaque de Barsalogho étant un rappel choquant de la violence qui sévit en Afrique. Malgré les préoccupations internationales, le groupe jihadiste JNIM a continué à semer la terreur, étendant sa portée au-delà de la région du Sahel.

