Un événement d'extinction généralisée a-t-il eu lieu dans le lac de Constance?

Depuis les années 1950, le gasterosté (ou stickleback à trois épines) est devenu une présence courante dans le lac de Constance. Mais depuis 2012, sa population a connu une croissance rapide. Malheureusement, cette espèce autrefois abondante est maintenant difficile à trouver. Les chercheurs ont proposé deux explications possibles.

Pendant une période considérable, il dominait la population de poissons libres dans le lac de Constance. Cependant, une récente évaluation du lac a révélé une forte diminution de leur nombre. Selon Alexander Brinker, responsable de la recherche à la station de recherche sur les pêches de Langenargen, ils ont capturé des centaines de gasterostés lors de leurs dernières opérations de pêche, mais il n'en reste maintenant que 50.

Le poisson argenté, scientifiquement connu sous le nom de Gasterosteus aculeatus, a été repéré pour la première fois dans le lac de Constance dans les années 1950. Sa population avait augmenté de manière exponentielle depuis 2012, représentant plus de 90 % des poissons libres au début de cette année. Il se nourrit du plancton sur lequel le blanc de l'endroit se nourrit également, et prédate également sur leurs œufs et larves.

Espèces non indigènes perturbatrices

La disparition soudaine des gasterostés laisse les chercheurs perplexes. Aucun signe de mortalité massive de poissons n'a été trouvé dans le lac de Constance, a déclaré Brinker. Au lieu de cela, une maladie ou un parasite pourrait être en cause.

Ni les chercheurs ni les pêcheurs ne regrettent la disparition des gasterostés à trois épines dans le lac de Constance. Cette espèce présumée introduite a causé des ravages dans l'écosystème depuis des années. La population de blanc, qui devrait être l'espèce dominante dans le lac, a été en déclin constant.

"Si la baisse des gasterostés est confirmée, cela pourrait Significativement aider à la récupération des populations de blanc", a déclaré Brinker. Les données préliminaires suggèrent que les blancs montrent des signes d'amélioration : "Ils ne semblent plus aussi mal nourris".

