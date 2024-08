- Un événement de grande envergure avec 3000 participants a été annulé en raison de la météo.

Rassemblement à l'aéroport de Zweibrücken avec environ 3 000 participants a été brutalement interrompu en raison de pluies torrentielles et de rafales de vent violentes. Les organisateurs de l'événement ont décidé de l'annuler un samedi soir, selon un communiqué de la police. Les forces de l'ordre et les agents de sécurité ont collaboré pour évacuer les lieux. Les gens ont cherché refuge dans des hangars d'avions et des zones de stockage de véhicules avant de reprendre leur chemin vers chez eux. Aucun décès n'a été signalé. Les organisateurs du festival numérique "Spaetschicht Saar" ont annoncé la triste nouvelle sur Instagram dans la soirée. Ils ont déclaré : "Malheureusement, nous devons évacuer en raison de la tempête. C'est trop dangereux, et nous ne pouvons pas mettre en danger la sécurité de qui que ce soit."

Selon les autorités de la région de Zweibrücken, divers routes ont dû être fermées en raison d'arbres renversés et de branches cassées. Cela a affecté une rue du centre-ville ainsi que des parties d'une route départementale et nationale.

Les organisateurs du festival numérique ont publié sur Instagram : "Il est ajouté : en raison du report, les performances sur la scène principale auront lieu dimanche." Malgré l'annulation de l'événement, les organisateurs ont cherché à assurer la poursuite en toute sécurité des activités du festival dans la mesure du possible.

