- Un été trop chaud au Mecklenburg-Vorpommern.

L'été torride de 2024 n'a pas été différent dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Dans la partie nord-est, la température moyenne de l'été s'est élevée à 18 degrés, dépassant le benchmark international de 1,7 degré, selon les évaluations préliminaires de données collectées par le service météorologique allemand, le DWD, à partir d'environ 2 000 stations de surveillance dans tout le pays.

La température moyenne de l'été en Allemagne était de 18,5 degrés, avec un écart de 2,2 degrés par rapport à la période de référence mondiale (1961-1990). Par rapport à la période de référence plus récente et plus chaude (1991-2020, 17,6 degrés), l'écart était relativement modéré, de 0,9 degré.

L'été a été un véritable montagnes russes, commençant frais et se réchauffant vers la fin. Le DWD a confirmé que le mois d'août s'est terminé avec une anomalie de température inhabituellement importante. Alors que certaines régions ont connu des pics de précipitations inhabituels, les heures d'ensoleillement sont restées globalement dans la fourchette prévue.

Les précipitations annuelles dans le nord-est se sont élevées à environ 180 litres par mètre carré, légèrement moins que pendant la période de référence de 1961 à 1990. Le soleil a éclairé le ciel de MV pendant environ 735 heures pendant l'été, soit environ 60 heures de plus que la période de référence.

Temperature record à Anklam

Simultanément, la température la plus élevée enregistrée cette année dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale a été enregistrée un jeudi selon le DWD. Le thermomètre de la station météorologique d'Anklam (district de Vorpommern-Greifswald) a atteint 34,5 degrés.

Cette température était la plus élevée enregistrée dans l'État à ce jour, selon le DWD. Elle représentait également la température la plus élevée jamais enregistrée à une station météorologique de MV le 29 août.

Le DWD prévoit une légère baisse des températures dans les prochains jours, avec des températures comprises entre 20 et 23 degrés le samedi, et autour de 19 degrés sur la côte. Les températures le dimanche sont prévues entre 21 et 24 degrés, avec des températures côtières autour de 20 degrés.

Malgré la prévision de baisse, la vague de chaleur de cet été dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale a été si intense que la température record de 34,5 degrés à Anklam le 29 août a été particulièrement lourde et insupportable. Même si les températures commencent à diminuer, l'impact

Lire aussi: