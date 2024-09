Un établissement d'hébergement propose des "capsules de plaisir solitaire" pour un usage personnel.

Autour d'un tiers des familles américaines vivent seules, atteignant ainsi un pic historique. Cette tendance est encore plus marquée en Europe, où près de la moitié des ménages danois sont occupés par des individus solitaires.

Les gens reportent le mariage et ont moins d'enfants. Seuls 37 % des adultes américains âgés de 25 à 49 ans sont mariés et ont des enfants, soit une baisse significative par rapport aux 67 % de 1970.

Les recherches de voyages en solo ont connu une forte augmentation après Covid, et les Millennials et la Génération Z sont à l'origine d'une croissance explosive des repas en solo, avec plus de personnes mangeant seules que jamais auparavant.

Passant du statut de passe-temps pour couples, le concept de week-end romantique ou coquin pour un seul est en train de se développer.

À l'occasion du Mois de la sensibilisation à la santé sexuelle de septembre, l'Hôtel Walker Tribeca à New York a introduit un forfait "Solo Delight", principalement destiné aux personnes récemment célibataires.

Les clients sont encouragés à utiliser leur séjour pour rediscover leur sensualité personnelle.

Cependant, il ne s'agit pas de masturbation brisée dans des boxes sans fenêtre ni fenêtre dans des hôtels capsule. Il s'agit plutôt d'une expérience de luxe avec des options supplémentaires pour les chambres de cet hôtel boutique branché en plein cœur de Manhattan.

Les avantages incluent une boisson adaptogène Recess, réputée pour réduire le stress et augmenter l'énergie ; les adaptogènes étant une tendance majeure sur le marché des boissons alcoolisées sans alcool en 2024.

Il y a également des huiles essentielles exotiques, des savons de qualité supérieure de la gamme de soins de la peau Faberlune, et un journal de croissance personnelle de Grow Into. Les clients peuvent profiter d'une collection de méditations axées sur l'amour de soi de Cacit Welness, ainsi que d'un passe gratuit pour le sauna The Othership dans le quartier de Flatiron.

Enfin, un masseur personnel en forme d'œuf de la marque de bien-être sexuel Maude est inclus, laissant entendre que ce forfait est principalement destiné aux consommatrices féminines.

La vague du bien-être

Les femmes sont en effet à l'origine de la croissance de l'industrie mondiale du bien-être, avec le marché américain de 1,8 billion de dollars étant le plus important du monde.

Dans les relations hétérosexuelles, les femmes initient environ 70 % des divorces aux États-Unis.

En raison de facteurs tels que l'espérance de vie plus longue des femmes et le remariage des hommes après un divorce ou le veuvage, les femmes constituent principalement la démographie des ménages unipersonnels.

Un séjour dans les cabines d'amour-propre de Walker Tribeca coûte cher, 350 dollars, sans compter les frais de dinner. Cependant, étant donné que les adultes sans enfants représentent 90 % des recherches d'hôtels de Hotels.com pour septembre, ces chambres abordables attirent de nombreux clients.

Malgré le fardeau financier, les Américains solos supportent disproportionnellement le coût de ce que l'on appelle couramment la "taxe solo", en payant plus pour le loyer, les hypothèques et les factures de maison.

Les voyageurs solos encourent également des frais supplémentaires, tels que l'augmentation du "supplement solo" lors de la réservation de vols et de croisières.

Une rupture récente peut laisser votre cœur et votre portefeuille en miettes, la plupart des Américains dépensant jusqu'à 20 000 dollars pour leur divorce.

Les avantages pour la santé de "mon temps"

Que votre voyage de découverte de soi commence dans les surroundings sophistiquées d'un hôtel du centre-ville ou dans le simple confort de votre propre chambre à coucher, l'Hôtel Walker Tribeca a mis le doigt sur quelque chose avec les nombreux avantages physiques et mentaux d'un peu de temps intime pour soi.

Les orgasmes peuvent soulager le stress, améliorer votre humeur, vous aider à dormir mieux, soulager les crampes menstruelles et même renforcer votre système immunitaire.

Ils sont bénéfiques pour la santé cardiaque et réduisent le risque de cancer de la prostate chez les hommes. Une étude de 2004 publiée dans le British Medical Journal a montré que les hommes ayant 21 orgasmes ou plus par mois avaient un risque plus faible de cancer de la prostate que ceux ayant 4 à 7 orgasmes par mois.

Pour les femmes à mi-parcours, l'activité sexuelle devient de plus en plus cruciale. Une étude de 2020 de l'Université College London a découvert que les femmes qui avaient des activités sexuelles

Lire aussi: